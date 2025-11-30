別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
記者李鴻典／台北報導
悲傷誰人知，痛苦吞腹內～高敏敏營養師今（30）天表示，你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險！她製作圖表帶大家看看哪些癌症與情緒有關。
高敏敏營養師列出8種與情緒相關的癌症：
◎肺癌：對生活變化或生死議題感到恐懼，內心長期處在壓力或焦慮中，常有無力感與情緒上的窒息感。
◎甲狀腺癌：個性緊繃、容易焦慮；時常覺得「想做卻力不從心」；內心糾結、責任感過重的人特別容易有共鳴。
◎女性乳癌：情感壓力未釋放，親情或人際間常有衝突，易把委屈放在心裡，不願表達；長期情緒積壓會讓身心都緊繃。
◎胃癌：憤怒或委屈的情緒無法釋放，時常壓抑情緒，久而久之「情緒消化不良」就成為壓力來源。
◎肝癌：害怕匱乏、空缺，對飢餓或失去感到不安，總是擔心資源不足，情緒長期緊繃。
◎胰臟癌：與家庭相關的情緒衝突未解，內心矛盾使壓力持續發酵。
◎淋巴癌：缺乏安全感、對自己沒有信心，易感到焦慮、害怕被否定。當心裡失去穩定感，身體也會跟著緊張。
◎大腸直腸癌：壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡，長期壓力累積也會影響腸胃健康。
高敏敏營養師也說，想讓情緒穩定，其實可以靠日常營養素的補充，幫助我們回到平衡狀態。
這樣吃有效改善壞情緒：
✅深海魚類（鮭魚、鯖魚）：富含Omega-3脂肪酸，有助穩定情緒、減少焦慮憂鬱。
✅全穀與堅果類（燕麥、糙米、核桃、腰果）：提供B群、鎂與色胺酸，幫助能量代謝與血清素生成。
✅深綠色蔬菜（菠菜、芥藍）：含葉酸與鎂，能舒緩壓力荷爾蒙，穩定神經系統。
✅乳製品與優格：補充色胺酸與益生菌，調整腸道菌相，提升好心情。
✅香蕉與黑巧克力：富含維生素B6與可可多酚，可促進快樂荷爾蒙分泌。
高敏敏營養師提醒，情緒長期堆積，真的會「吃掉健康」，別再逞強一個人撐著、該放鬆時就放鬆，飲食均衡、睡眠充足、保持運動，讓身體和情緒一起回到平衡 才是最好的防癌法。
