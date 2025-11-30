對1.4萬空蕩座位獻唱！濱崎步上海演唱會被卡仍堅持登台 黃秋生：真正的藝術家

中國政府為抵制日本表態「台灣有事」，近期多位日本藝人活動皆因「不可抗力」因素臨時喊卡，日本天后濱崎步原定29日在上海舉辦的演唱會也在開唱前夕被取消。不過濱崎步並沒有直接離開，而是仍在原定場館對著空蕩蕩的觀眾席，辦一場「沒有觀眾的演唱會」，此舉不僅讓中國粉絲感動「政府立場不能代表所有一般民眾的想法」，香港影帝黃秋生也稱讚她「是一位真正的藝術家」。



濱崎步27日才抵達上海，28日主辦方就因「不可抗力因素」發布取消公告，她也在同日於限時動態向參與演唱會籌備的工作人員、舞者、樂團成員以及粉絲表示歉意，表示「在沒有機會直接見面道歉的情況下，就只能把這個舞台拆掉，我至今仍無法相信，也無法用言語形容。非常對不起。」

廣告 廣告

不過濱崎步昨日在空蕩場館開唱的照片流傳到網上，她29日也於IG發布限時動態證實，「正如同報導所寫，我們在昨天接到中止要求後，在沒有觀眾的狀態下，從第一首歌演出到安可曲之後，才離開會場。」

​濱崎步表示，為了原本能見到的1萬4000名粉絲，所有演出者、工作人員，都以與正式公演毫無差別、傾盡全力的心情，完成了這場演出。她並與中國、日本的現場工作人員合照，同時強調娛樂應該是連接人與人之間的橋梁，而她希望自己能成為那個搭橋的人，至今仍如此堅信著。​

也有中國粉絲留言表示，「我是喜歡妳的中國粉絲，這次因為最近的政治問題，給妳和整個演唱會工作人員帶來了麻煩，感到非常遺憾。希望妳能理解，政府立場不能代表所有一般民眾的想法」、「在中國的社群媒體，也有很多人批評這次無故取消演唱會的決定，希望未來還能再見到妳。」

另外，黃秋生也在臉書對濱崎步的舉動表示支持，並在臉書發文直言稱讚「濱崎步 a real artist（一位真正的藝術家）」。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

