南部7成企業搶AI人才！勞動部助你「問對問題」秒上手
AI浪潮席捲全球，許多公司行號急著想導入應用自己的產業，卻苦尋不到AI人才。勞動部高屏澎東分署發現這個人力缺口，於是成立「AI智慧商務產業人才培訓據點」，提供免費課程，主打「即學即用」，今年首期班學員已經學程並產生實績，有學員面試時僅費時15分鐘，就完成指定簡報順利進入下一關，也有學員把所學Chatbot技術，實際應用在自家電商的客服上。
根據分署委託的據點進行產業調查，南部已有近7成企業著手導入AI，但其中69％仰賴外部人力，代表內部人才斷層仍嚴重。聯和趨動董事長傅春炳指出，多數人雖知道AI是趨勢，卻不知從何學起，據點就是讓這群「想轉職、想升級」的民眾有地方練功、把技術用在工作上。
今年開出的課程分為職前與在職兩類，包括生成式AI行銷、No-Code流程自動化等，設計都與企業需求接軌。學員阿嫻坦言，以前靠自己看影片學AI，常常資訊太多不知道怎麼用，後來報名課程才發現原來「問對問題」才是讓AI幫上忙的關鍵。
學員小羚也把課堂教的Chatbot做出雛形，已開始在電商網站測試自動客服功能。學員小薇在課程中突然接到面試通知，要她在1小時內寫英文信還要做簡報，她靈機一動用Gemini和Canva完成任務，只花15分鐘就交出成品，順利進入下一關口試。
據點預告，明年3月起會繼續開課，開放年滿15歲以上待業者、畢業生、在職進修者報名，課程多由政府補助8到10成，特定對象還能申請職訓津貼或青年學習獎金，有興趣者可上「台灣就業通」網站查詢。
