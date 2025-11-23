蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應

蔡尚樺主持遭嫌字彙量不足，釣出本人回應。（圖／粘耿豪攝）

36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。

日前有網友在社群發文，從節目《全明星運動會》觀賞到《最強的身體》，認為每次聽到蔡尚樺講話就會覺得，「X現在對主播的字彙量要求這麼低喔」，除了不會運用其他副詞，還使用很多大陸用語，甚至補充說：「還好他不當主播了。」

而蔡尚樺本人看到後，便親自向網友回覆，透露可能是自己太常看陸劇的關係，「真的很不好意思讓你有不好的觀看感受，我以後會再努力調整精進！」同時她也稱讚節目的其他來賓，「但節目的其他人都很棒～很開心你有收看《最強的身體》」，展現她的高情商。

蔡尚樺回應曝光後，網友紛紛留言大讚，「妳很棒，人美EQ好又聰明」、「尚樺真的不用往心裡去，我打從心底支持妳、繼續加油」、「看完尚樺的回應，真的是高下立判」、「妳做妳自己就好，不可能百分百被每個人喜歡」、「蔡主秘妳已經很棒了，我很喜歡聽妳講一些知識讓我腦洞大開的瞬間，超棒」，更譽為「今日高EQ回覆」。

