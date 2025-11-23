活絡地方觀光經濟 經部推動南投地礦市集、推薦6條中彰投地質賞析路線
〔記者廖家寧／台北報導〕為推廣地質與防災知識，並帶動地方觀光經濟，經濟部地質調查及礦業管理中心(地礦中心)與南投縣政府合辦「2025地礦與防災生活圈」，在水里鄉車埕鐵道文化廣場辦理地礦市集，此外，地礦中心同步發表「2025地質賞析之旅」手冊，推薦中彰投地區6條結合自然資源與人文故事的旅遊路線。
地礦中心表示，本年度活動以「經建磐石‧地礦永續」為主軸，今年特別與南投縣政府及在地產業合作，聚焦地礦防災、砂石產業及環境教育等議題，期望透過多元展示、互動體驗與市集交流，傳達地礦永續與防災意識等重要觀念。
此外，地礦中心同步發表「2025地質賞析之旅」手冊，推薦中彰投地區6條旅遊路線，邀請民眾走訪山脈與溪谷，親身體驗地質與地景多元樣貌，共同探索中彰投地區的自然資源與人文故事，期能帶動地方觀光經濟。
地礦中心表示，為強化社會大眾對國土地質的認知，地礦中心以多元形式推動地質環境教育、分享地方特色地質，並推薦地質旅遊路線或景點，也期能對地方觀光旅遊及經濟發展有所挹注。
