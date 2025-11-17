大氣系漏氣！ 電機學長捍衛母校尊嚴：雞排先幫你墊了





臉書粉專「黑特帝大」日前有人匿名投稿，預測11月12至14日台北至少放2天颱風假，不僅開出雞排祭品文，還宣稱賭上台大大氣系的招牌，但原定16日兌現卻放鴿子，害400位民眾前往撲空，面對一片撻伐聲浪當中，有疑似台大校友挺身而出，不僅上網曬出學生證，還揚言替大氣系補足發放400分雞排，隨著時間地點曝光再度掀起話題。

據了解，最早雞排祭品文強調將兌現承諾，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100份珍奶，16日當天現場湧現400人排隊，最後卻被放鳥，臉書粉專「黑特帝大」事後再度有匿名貼文打著台大大氣系名義，宣稱將改至今（17日）分批發放，地點同樣在台大傅鐘底下，分批領取時間為中午12時、下午2時、下午4時以及晚上6時，每個時段限量50份，但媒體實際走訪發現，截至中午12時現場根本沒人發放雞排珍奶，再度把外界耍得團團轉。

眼看雞排之亂暫未告一段落，匿名者屢次釋放假消息，可能連帶影響大氣系乃至整個台大的聲譽，社群平台Threads有網友發文表示，自己是台大電機系畢業，對於發跡排爽約實在看不下去，身為校友必須捍衛母校的尊嚴，因此宣布今（17日）下午3點將發放400分雞排，地點同在同樣在台大傅鐘底下，還喊話雞排之亂的始作俑者表示，「學弟妹 這雞排錢學長先幫你墊，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排！」

這名台大電機系網友強調，無法確認是否有外人假扮台大大氣系，但這行為對大氣系以及台大是不公平的，希望藉由他的行動告訴大家，台大發雞排沒在跟你匿名的，也能預期發雞排可能讓場面陷入混亂，呼籲下午領取時能幫忙維持秩序，更強調雞排已經在送來的途中。

值得一提的是，該網友直接曬出台大學生證，上方明確寫著「電機工程學系」，而且留有帳號並非匿名發文，還在另一篇留言寫道「雞排正在訂，歡迎雞排店留言合作」，展現真誠負責的態度，貼文也引發熱議，不少網友留言表示「匿名的你還真的信喔，連發雞排這件事，可能從頭到尾都是假的」、「難怪台灣被詐騙人口這麼多，一個誰都能發文的匿名粉專，瞎扯一堆貼文就能信」、「看了差一點笑出來，但你在脆上發言沒有用匿名，應該是認真的」、「結果人家根本不是台大的，還要台大的學長幫他善後負責，這是怎樣」

