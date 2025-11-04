寫錯還真的？《鬼滅之刃 無限城篇》官方公開「2026年」仍是戲院獨家播出

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 7 月 18 日起開始從日本、台灣、海外等地陸續上映，在瘋狂突破票房紀錄後，目前場次已經減少許多，應該有不少人期待這部登上串流或是發行 DVD、藍光，不過根據英文官方近期的一則推文，沒想到在 2026 年竟然還是「戲院獨家」播出？讓不少人懷疑官方是否寫錯年份。

無限城篇傳出 2026 年仍在戲院獨佔？（圖源：Muse木棉花 / 鬼滅之刃）

根據《鬼滅之刃》英文官方在 11 月 1 日發出一則預告宣傳，內文竟然是寫著「《鬼滅之刃 無限城篇》將於 2026 年在電影院獨家上映」，讓不少網友相當疑惑，因為本作已經在美國當地上映一段時間了：「現在戲院根本找不到上映場次，結果你們還想在 2026 年才獨佔上映，笑死。」、「這推文應該是發錯吧？他們可能排期時弄錯日期了吧？」、「你是想說 2025 年……對吧？」、「我很確定 Crunchyroll 曾確認過這部會在 2026 年上架串流。」、「我真的很討厭現在這種＂只在串流或戲院獨佔上映＂的鬼東西」。

如果是打錯年份，但官方至今仍沒有下架貼文或修改文章，也讓不少人疑惑到底是真是假，但多數人仍推測應該只是真的打錯了。根據過去《鬼滅之刃 無限列車篇》的排程，日本在 2020 年 10 月 16 日上映，後續則是在 2021 月 6 月 16 日推出 DVD 與藍光光碟，並在 7 月登上串流，從此來推測的話，《鬼滅之刃 無限城篇》的 DVD 與藍光以及串流上線日期，可能會落在 2026 春季左右。