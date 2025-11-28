住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5個地方，「最好別用」，因為「房務員幾乎沒在清理！」
抱枕與毯子 細菌滋生溫床
一名飯店前員工向媒體爆料，透露住飯店時一定要注意房間內有5個最容易被忽略且極少清潔的用品，包括毯子與抱枕、遙控器與電話、蓮蓬頭、冰桶以及咖啡機，這些東西的細菌數量驚人，房客入住時應特別注意。
該名前員工表示，飯店房間內常見的裝飾用抱枕和毯子，通常數周甚至數月才會清洗一次，僅有白色羽絨被會比較頻繁地清理。因此他建議房客可自備消毒噴霧，並盡量避免直接使用抱枕，以降低接觸細菌的機會。
遙控器與電話 病毒潛伏溫床
過去曾有研究指出，飯店房間內遙控器、電話及電燈開關等，表面可能潛藏各種病毒。該飯店前員工也證實這些東西，房務員通常只有隨便擦過。建議房客入住後，先用消毒紙巾擦拭過這些物品，或將遙控器裝進透明袋子內操作，避免直接接觸，以降低感染風險。
蓮蓬頭細菌量 是馬桶座2.5萬倍
浴室部分縱使看起來乾淨，但也有研究發現，蓮蓬頭上的細菌數量竟是馬桶座椅的2萬5000倍，浴簾與浴缸上的細菌數量也分別是馬桶座椅的60倍。所以他建議旅客洗澡前可先開熱水將蓮蓬頭沖洗一分鐘，以去除表面的細菌。
冰桶淪為嘔吐桶 咖啡機藏污納垢
冰桶是另一個最容易被忽視的衛生死角，該位前員工表示，客人在夜間狂歡時經常會使用冰桶，甚至曾看過有客人將冰桶當嘔吐桶使用。若房客有使用需求，建議可先在冰桶內套上一層乾淨的塑膠袋，或是乾脆不要使用。
至於房內常見的咖啡機，報導指出，若未定期清洗，機內殘留的咖啡油容易因為潮濕環境而孳生細菌與黴菌。建議旅客若想喝咖啡，可選擇外出至咖啡廳購買，以確保飲用衛生。
旅遊達人有妙招 使用前多洗滌
美食網紅，同時也是旅遊達人「跳躍的宅男」鄭重生表示，其實過去也常會擔心這些物品的清潔狀況，所以儘量不用。如果一定要用到飯店的冰桶、咖啡機等物品，他使用前一定會先洗過再用。其中比較常用的煮熱水用的熱水瓶，裝水前他一定會充分刷洗內部後再使用。
至於咖啡機，鄭重生說，現在很多飯店的咖啡機都是使用咖啡膠囊，這種機型就比較難事先清洗。而傳統的濾紙式咖啡機，他則是會先用白開水操作一次，讓機器內部先行清洗，之後再真正沖泡咖啡。
經常受邀到台灣各地或出國參加「踩線團」的鄭重生表示，因為經常要住飯店，所以沒辦法避免使用這些物品。能洗的東西一定要先洗過再用，不能洗的就儘量不用，像飯店毛毯，他完全不會用。他開玩笑說，太常在外旅宿沒辦法計較太多，不能太去想，「說真的細想會很可怕！」
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／跳躍的宅男鄭重生
