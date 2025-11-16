屏東114年績優志工暨好讚社區、合作社聯合表揚 新增獨老關懷服務獎 共頒發256個獎項

▲114年屏東績優志工暨好讚社區、合作社聯合表揚，周春米縣長頒發「獨老守護團隊獎」給全齡健康促進與教育推廣協會。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣「114年度志願服務暨社區好讚認證、績優合作社聯合表揚」活動，今（16）日在縣府大禮堂舉行，縣長周春米主持並頒發256個獎項，包括2組家庭志工獎、1個耆銀團隊獎與銀閃志在改造王金銀銅獎，以及今年首次新增的「獨老關懷服務獎」，包含「獨老守護團隊獎」、「典範督導獎」及「屏東暖陽獎」等，現場超過400位志工及社區夥伴齊聚，場面溫馨熱鬧。

縣長周春米表示，屏東人口78萬多人，目前領取志願服務手冊的志工已突破5萬567人，全縣志工團隊更達954隊，是支撐縣政推動、照護弱勢與推廣公共政策的重要力量，今日藉由頒獎向各界志工致敬，感謝大家長年以行動實踐公益精神、攜手共築希望城市。此外，對於縣內高齡者多獨自生活的現況，志工的陪伴讓長輩獲得更貼心、更有溫度的支持，因此今年首次新增「獨老關懷服務獎」，表揚在第一線投入獨居長者服務的團隊與志工，肯定他們長期默默付出的力量。

社會處表示，本次頒發服務時數達3,000小時的志願服務金質獎42人、服務時數1,500小時的銀質獎73人，另有各局處推薦的績優志工代表，包括14個社會福利志工隊、3個環保志工隊、9個水患自組防災志工隊及3個警察局志工中隊、21個好讚認證社區、22家合作社，共同展現屏東在地志願服務的量能與深度。

其中，81歲的蔡潘月英女士是今年金質獎最高齡得主，她表示，自民國90年志願服務立法後，便投入縣府社區志工團，拓展視野並結識許多夥伴，20多年來，她服務遍及手語協會、燒燙傷協會、勞青處、文化處及政風處，甚至帶動先生與孩子成為志工家庭。她說，志工讓她學會手語、禮儀導引，也學會傾聽與關懷，不僅讓自己的生活更加充實精彩，也期盼能以自身的服務經驗，鼓勵更多人加入志工行列。

獲得屏東暖陽獎的80歲李鍾梅珍阿嬤表示，自30、40歲開始接觸志願服務，退休返鄉後參與據點及教會的獨老探訪，她說，陪伴是最重要的力量，能把服務做到80歲，是她一生最驕傲的事；另外，志工田淑琴分享，她在探訪中曾遇到精神狀態不佳、久未整理自己的長者，家屬多次勸說無果，志工們以溫柔鼓勵陪伴，讓個案願意踏出家門剪髮改變外貌，再次探訪時看到長者煥然一新的模樣，那種成就感是無可取代的。

獲得「獨老守護團隊獎」的全齡健康促進與教育推廣協會則分享，在縣府推動的「獨老強化訪視計畫」中，志工們會進入個案家中協助檢視環境安全、陪伴聊天、帶動活動、唱歌與桌遊，讓獨居長者獲得30分鐘至1小時的優質陪伴。協會表示，許多長者回饋「平常一整天沒有人說話，看到志工來就像陽光照進家裡」，這些回應也讓志工深受鼓舞。

屏東縣政府強調，將持續透過志工隊培力方案、巡迴教育訓練與多元合作機制，打造更加完善的服務網絡，邀請更多民眾加入志願服務行列。