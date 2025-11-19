展示車暗藏瑕疵？ 車商：交車時消費者應多檢查細節

台北市 / 綜合報導

新車、展示車，民眾該如何區分？從售價就能發現不同！車行業者說，全新車輛價格議價空間最低，但展示車理應價格就得低於全新車，如果是試乘車還領過牌，那麼法律上就被視為中古車，議價空間有5到10萬的落差。只是不管買新車還是展示車，交車期間，消費者不妨多加留意，車身零件是否有瑕疵，避免後續消費爭議。

汽車銷售中心一輛輛外型閃亮車輛，讓想買車的民眾看了很心動，但想買新車卻買到被試乘過的展示車，當然會讓人，難以接受，記者VS.民眾說：「(都沒有額外折價，而且是買了之後)，(才被告知說那個是展示車)那這樣不OK，因為通常，，我之前有買過展示車，對，但是會事先告知。」民眾說：「買賣的過程，他有告知那你也願意那就沒問題，如果他沒有告知，當然就，你會，我會覺得不舒服。」

買賣車子的價格，一般來說，全新出廠的車價格議價空間最少，再來，若是展示車，車行業者表示，必須低於新車售價，試乘車的話，就是領過牌的車，法律上被視為中古車，議價空間，有5-10萬的價差。

非當事銷售業者說：「只有剩下展間，這台車子的時候，就要把它的行照，它的車身，甚至引擎號碼，登記上我們的合約書上，這個在販賣的過程當中，他就要說明了。」

除了車價，會依據是否全新車輛，有所不同，若是買了常讓不同消費者，試乘的展示車，銷售業者建議，能多加留意車門及汽車坐椅，是否暗藏瑕疵，非當事銷售業者說：「展示車也有比較更好的地方，是因為本身的話車子拖到展間，比如說我們的公司新車公司，它會去請人家去做美容或者是做整理，或者是說可以把一些的功能全部都測試到很完美。」

業者建議消費者，從購車到交車期間，不妨與車商再三確認是否全新車輛，避免花大錢買車最後衍生消費爭議。

