新莊頂樓加蓋鐵皮屋起火 緊急疏散8人 住戶火場脫困嚇壞落淚

新莊頂樓加蓋鐵皮屋起火。（圖／TVBS）

新北市新莊區中港路261巷8弄一處4層樓公寓於21日早上9點左右發生火災，頂樓加蓋鐵皮屋突然起火，濃濃黑煙直竄天際，橘紅色火光在煙霧下不停閃動，空氣中瀰漫著刺鼻味道。這場大火燃燒面積約150平方公尺，消防人員從火場中救出屋內2男2女，並疏散共8人。火災現場情況一度非常危急，整條巷弄瀰漫著灰濛濛的煙霧，不斷從陽台竄出。

住戶們在緊急情況下紛紛逃生，包括外籍移工在脫困後淚流滿面，顯示當時情況十分危急。消防人員到場後立即確認屋內人數，詢問一位住戶：「你們家住幾個人？」該住戶回應表示有2個人，一個是自己，另一個是老闆娘。當被問及老闆娘的位置時，這位住戶情緒非常緊繃，一度手指天空，讓人誤會老闆娘還受困在樓上，但鎮定後才確認老闆娘人在外面。

據住戶描述，火災是從5樓燒起來的，而他們都住在4樓。住戶表示5樓只是神明廳，平時只是上去燒香拜拜而已，並沒有人居住。根據了解，起火的位置疑似在5樓神明廳，沒有住人，但為何會突然燒起來，原因還有待火調科進行調查。這場突如其來的大火讓住戶們嚇壞了，即使成功逃出後，仍心有餘悸。

所幸在消防人員的及時救援下，沒有造成嚴重的人員傷亡。相關單位將持續調查火災原因，以防類似事件再次發生。

