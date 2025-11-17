月世界…淪腐臭垃圾谷！邱議瑩不滿被影射怒了：罰到傾家蕩產
記者簡榮良／高雄報導
美濃大峽谷後，只要有坑或谷都掀政治攻防！高雄燕巢區知名景點「月世界」遭人傾倒數十噸垃圾，深度達2層樓，現場流湯腐臭味混雜；經環保局從破袋中找到信件、藥袋、繳費單、訂購單等，確認來源是台南，已調閱監視器追查可疑車輛，掌握特定清除業者，最高可開罰300萬元罰鍰。民進黨立委邱議瑩不滿被對手影射自己選區又出事，她怒喊話：會提案修法，加重罰金、罰則，「你敢偷倒賺黑心錢，我就會罰到你傾家蕩產！」。
燕巢區金山往中寮埤底巷周邊、近月世界，有民眾反映遭傾倒家用垃圾，環保局派員稽查，在破袋檢查出信件、藥袋、繳費單、訂購單等都來自台南等地區。已報請橋檢檢察官指揮，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反廢清法第46條刑責規定，移送法辦。
國民黨立委柯志恩表示，從2023年的Google Map地景，這裡還是正常的草地，沒想到兩年內就變「垃圾山」，雖然環保局今天已到現場處理清運，但據了解，早在上週就已有民眾通報，但環保局約林務局會勘，因林務局時間無法配合改約本周，由於地處山區沒有監視器，找不到亂倒垃圾的不法業者，結果又要全民買單！
對此，邱議瑩回應，月世界遭惡質人士傾倒來自台南等地區的生活廢棄物，環保局今日除派13台車輛至現場清運外，警方也正循線追緝犯嫌。
「國民黨柯志恩等人，又再次使用影射的方式進行政治操作」，她說自己的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁！支持市府依照《廢棄物清理法》，從重處罰！
更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入。未來會提案修法，加重罰金、罰則，「你敢偷倒賺黑心錢，我就會罰到你傾家蕩產！」。
