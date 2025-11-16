日本熊學聰明沒在怕？！北海道巨熊推倒300kg捕熊籠
日本近期多地接連傳出熊襲擊人的事件，讓民眾感到非常不安。在北海道有監視器捕捉到一隻巨熊，將重達300公斤的「捕熊籠」推倒的畫面，而青森縣竟然還有熊在海上被發現。
日本北海道一隻巨大野熊近日展現驚人力量，輕易推倒重達300公斤的捕熊鐵籠，引發當地居民嚴重憂慮。專家估計這隻野熊體重可能高達400公斤，是一般公熊標準體重的兩倍。日本全國熊襲擊事件頻傳，不僅陸地上有熊出沒，甚至有熊在海中游泳被發現。面對日益嚴重的熊害問題，日本首相高市早苗承諾將擴大支援力度，加強防災措施，確保民眾安全。
在北海道的監視器畫面中，一隻巨大野熊被拍到直接推倒設置在現場的鐵籠，這個被稱為「陷阱箱」的設施重達300公斤，卻輕易被熊推倒，顯示野熊擁有驚人的力量。日本NHK記者親自到現場嘗試推動同樣的鐵籠，卻完全推不動，突顯了野熊力量之大。專家預估這隻野熊可能重達400公斤，是一般公熊標準體重的兩倍，而且看起來已經習慣這些鐵籠，知道如何應對，這對獵捕野熊的工作造成極大困難。
苫前町獵友會會長林豐行表示，熊有令人無法置信的力氣。根據警察所述，有人在狩獵中遭受熊攻擊，臉部傷勢嚴重，送醫時一度昏迷，所幸送醫後已經恢復意識。
日本近日熊襲事件頻傳，在群馬縣有一名60歲男子在狩獵中遇襲；仙台市則出現2隻熊闖入住宅區，當局立即封鎖附近道路，使用麻醉槍處置。然而，日本面臨的熊害問題不僅限於陸地。有民眾擔心表示，如果熊突然衝過來該怎麼辦。在日本青森縣野邊地町陸奧灣附近，14日上午有漁民在捕魚時看見一頭熊在水中游泳，立即通報地方漁業協會，最後獵人在海上射殺了這頭熊。
針對日益嚴重的熊害問題，日本首相高市早苗表示，在許多遭受熊襲擊的地區，政府將擴大必要的支援力度，穩定落實各項防災措施，包括春季獵補作業。高市強調將利用本年度的追加預算支援地方政府，希望防止受害擴大，確保國民能安全放心生活。
