有片／他在海鮮市場救下一隻章魚 沒想到牠回家竟「會彈鋼琴」！555萬人看呆了
瑞典音樂家兼YouTuber馬提亞斯克蘭茲（Mattias Krantz）在海鮮市場救了一隻章魚，帶回家後，竟成功教會這隻章魚「彈鋼琴」。影片曝光讓555萬人看了驚呼連連。
8隻觸手各有「小腦袋」 章魚燒的鋼琴啟蒙從零開始？
克蘭茲以大膽又瘋狂的音樂實驗聞名，早前他到海鮮市場時救下了一隻年幼章魚，還幫牠取名「章魚燒」（Takoyaki）。由於他熱愛動物，又深知章魚聰明絕頂，腦袋靈光不輸3歲小孩，因此他決定測試，章魚能不能學會彈鋼琴？
克蘭茲在影片中解釋：「我一直想教動物彈鋼琴，照理來說章魚超有潛力，牠們很聰明、擅長解決問題，而且8隻觸手各自都有『小腦袋』，等於一個身體裡住了8位鋼琴家。」
一開始教學過程並不順利，克蘭茲試過用會發光的琴鍵，甚至在鋼琴裡藏假螃蟹，都沒辦法引起章魚燒的興趣。於是，他乾脆打造一台「專屬章魚燒的鋼琴」，完全依照牠的身體特性與好奇心設計。
蘭茲利用了一隻螃蟹，在這台客製鋼琴上，章魚燒每按下一個琴鍵，一條食物管就會稍微下降，讓牠想吃的螃蟹逐步靠近。只有當章魚燒完成一段旋律後，螃蟹才會降到可被抓取的距離。如此一來，章魚燒彈琴動力十足，螃蟹就成了「獎勵機制」。
按鍵就有螃蟹靠近！ 6個月後竟能一起合奏
經過6個月學習，章魚燒越彈越好，克蘭茲更彈吉他跟牠合奏，稱讚：「章魚燒你太棒了！沒想到你是一位藍調鋼琴家！」他表示，他跟章魚燒每天都會一起合奏，章魚燒總是給他很多驚喜。
這支影片至今吸引超過555萬觀看次數，影片曝光後，網友紛紛留言：「原本牠可能成為誰的料理，如今卻成為音樂家與朋友，世界真的好奇妙。」有人表示原本以為章魚燒會被放回海裡，結果得知牠會留在克蘭茲身邊後，感動落淚，直呼：「竟然是真的哭了，一隻章魚能擁有這麼刺激又安全的生活，太美好了。」
但也有人說：「從螃蟹的角度來看，這根本是007反派等級的陰謀，一步步被吊到掠食者面前。」還有人虧章魚燒很聰明，明明會彈，還故意按一個音就要獎勵。有人感動說：「看到一隻章魚因為水族箱裡放了一架鋼琴而興奮不已，真是太可愛了」「章魚燒喜歡你」「你可能是第一個和章魚一起合奏的音樂家」。甚至有動物學家表示，這個實驗被寫成論文。
