籠飼不安全？專家不認同 放牧雞蛋殼污染率通常更高

芬普尼雞蛋事件引發全台關注，彰化文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼，使社會廣泛討論雞蛋安全與飼養方式的關聯性。然而，網路上許多說法將飼養方式與安全風險混為一談，甚至誤解籠飼制度是污染根源。《食力》採訪畜產專家後指出，雞蛋的安全與動物福利，實際上取決於管理制度與環境控制，而非單一飼養形式。

彰化文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼，使社會廣泛討論雞蛋安全與飼養方式的關聯性。（示意圖／photoAC）

專家首先釐清雞蛋噴印編碼的意義，2022年1月1日起農業部規定洗選蛋蛋殼需噴印溯源內容，以加強蛋品生產管理與食安溯源。雞蛋上的英文字母僅代表飼養方式，而非安全等級。溯源編碼分為兩行，第一行為「溯源編碼」，包含原料蛋來源畜牧場編號和洗選廠編號；第二行為「包裝日期及生產方式代號」，其中生產方式代號分別為O（有機生產）、F（放牧生產）、B（平飼生產）、E（豐富化籠飼生產）及C（一般籠飼生產）。

關於文雅畜牧場驗出芬普尼的雞蛋編號都是「C」，是否代表市售「C」碼雞蛋都不安全？專家表示，C碼僅代表「籠飼飼養方式」，與此次個別場的違規用藥無直接關聯。芬普尼污染為單一牧場的管理問題，並非籠飼系統普遍存在的風險。若飼料或原料為污染源，應會影響多家牧場，但實際檢驗結果顯示並無擴散。因此，經洗選、檢驗合格的籠飼蛋仍為台灣市場主流並安全可食。

許多人認為籠飼環境擁擠不衛生，容易導致疾病與寄生蟲問題，但專家指出這是誤解。現代化籠飼雞場採用自動清糞、通風與給水系統，可維持乾燥、穩定環境，有效降低雞隻與糞便直接接觸，減少病原感染機會。相反地，開放式平飼與放牧飼養方式，若未妥善換墊料與清潔，反而更易滋生蟎、虱等寄生問題。寄生蟲與疾病多來自防疫管理疏漏，例如防鳥鼠措施不當或環境潮濕，而非飼養型態的差異。

國際上普遍認可的三種人道飼養型態包括「放牧」、「平飼」與「豐富籠」。放牧強調活動自由；平飼指雞在室內地面活動並鋪設墊料；豐富籠則在籠內設置棲架與巢區，兼顧活動空間與環境控制。專家強調，「人道」的核心在於避免動物疼痛、飢餓與疾病，並非單純增加活動空間。若環境潮濕、消毒不良或氣候劇烈變化，開放式放牧反而可能增加雞隻緊迫與死亡率。

放牧或平飼雞蛋是否比較乾淨、更健康？專家表示不一定。放牧與平飼讓雞隻活動自由，但也增加踩踏糞便、接觸泥地與外來動物的機會，蛋殼污染率通常高於籠飼。雞的健康與生理福祉主要取決於是否能穩定攝食、休息與避免緊迫，而非只取決於是否能自由走動。若管理完善、環境乾燥，放牧蛋仍可達良好品質，但無法概括為「一定更乾淨、更快樂」。

有些市售放牧或平飼雞蛋沒有噴印溯源編碼，原因多為產量小、未經洗選程序。噴印屬於洗選場作業的一部分，小型牧場若自行包裝銷售，因未送洗選場而無法取得編碼。這不代表產品違法，但缺乏追溯能力與一致檢驗，衛生風險相對較高。專家建議消費者若重視食品安全與透明度，應選購具有噴印標示、經洗選及冷鏈管理的雞蛋。

放牧與平飼讓雞隻活動自由，但也增加踩踏糞便、接觸泥地與外來動物的機會，蛋殼污染率通常高於籠飼。 （示意圖／Pixabay）

關於歐盟已全面禁止籠飼的說法，專家指出這是誤解。歐盟尚未正式禁止籠飼，仍處於研議與評估對農業、食品安全與貿易的影響階段，尚未制定具法律效力的禁令。歐盟執委會雖重申支持逐步淘汰籠飼，以回應公民倡議「End the Cage Age」，但具體提出立法草案進度已延至2026年。

專家分析，台灣目前不適合全面禁止籠飼、改成放牧或平飼。台灣土地有限、人口集中，約8成雞舍鄰近民宅。若改採平飼或放牧，須擴大面積並設防疫緩衝區，成本將大幅提高。且以相同面積、相同生產力來比較，平飼產量僅籠飼的0.6倍，放牧產量更減至0.4倍。目前國內雞蛋每日供應量約2500萬顆，若全面改為放牧或平飼，產量將難以供應國人需求。

針對台灣推動人道動物福利養殖的最佳方式，專家認為「豐富籠」被視為兼顧現實與倫理的平衡方案。該系統能滿足雞隻行為需求，如棲息、抓握與休息，同時保持防疫與溫控可控性。研究顯示，同面積下豐富籠產蛋量可比傳統籠飼高約1.6倍，能在有限土地下維持經濟效益與穩定供應，符合永續發展與動物福利並重的方向。

