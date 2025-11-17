澤倫斯基訪法 擬購100架「飆風」戰機

記者施欣妤、丘學陞／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基17日抵達巴黎，與法國總統馬克宏討論「能源、經濟與防務領域」的雙邊合作，以及在志願者聯盟框架下，為烏克蘭制定安全保障的進展；並簽署意向書，計畫最多購買100架「飆風」戰機，加強烏防空、航空作戰能力，以對抗俄羅斯不斷增強的飛彈和無人機攻擊。

簽署意向書 10年內落實

澤倫斯基17日抵達巴黎後，與馬克宏前往巴黎近郊的空軍基地，聽取「飆風」戰機簡報，並了解法國無人機技術，與法義共同研發的SAMP/T防空系統。隨後法烏舉行聯合記者會，宣布已簽署合作意向書，未來10年內將向法方採購最多達100架「飆風」戰機，用以建構烏國新世代空防戰力。法國總統府說明，這份意向書並非正式軍購合約，預計10年內落實。

自希進口美天然氣 應對嚴冬

澤倫斯基16日訪問希臘時，則簽署了能源協議，希臘將於12月起至2026年3月，向烏克蘭輸送美國的液化天然氣，幫助烏克蘭人民度過嚴冬。

澤倫斯基與希臘總理米佐塔基斯在聯合聲明中表示，該協議是強化區域能源合作與歐洲能源安全的重要一步。米佐塔基斯並承諾支持烏克蘭戰後重建，深化雙方防務合作，包含海上安全、無人系統研發與部署，以及加強海事領域資訊共享。

這項構想最初由米佐塔基斯提出，由於連接希臘和保加利亞的跨亞得里亞海天然氣管道開通，加上希臘亞歷山德魯波利斯市的港口儲存設施啟用，因此美國天然氣可在該港卸收，削弱俄國在區域的能源市場地位。

澤倫斯基（左）與馬克宏在巴黎近郊的空軍基地簽署意向書，將開啟雙邊新合作。（達志影像／美聯社）