《財劃法》攻防「看不懂賴卓在做什麼」！李忠憲批「是要讓2026大敗」置死地而後生？

立法院日前三讀通過國民黨版本《財劃法》部分條文修正案，行政院長卓榮泰痛批，「問題比之前更多」，並揚言將「全面迎戰」。對此，成功大學電機系教授李忠憲今（19日）指出，綠營的《財劃法》攻防無疑是讓藍白更有利於動員。他質疑，「綠營是想讓2026年大敗，台南、高雄都丟掉，然後置於死地而後生，看2028能不能人民因為害怕而投給民進黨？」

李忠憲今日於臉書以「置於死地而後生？」為題發文直呼，「說實在，我看不懂賴卓到底在做什麼？在大罷免之前他們就一直順著藍白，連一萬都這樣發下去」。他指出，大罷免失敗以後，藍白《財劃法》又給了民進黨重擊，「然後卓榮泰說預算編不出來，所以這次要反擊，不能給地方這麼多錢」。

李忠憲表示，問題就像資深媒體人周玉蔻所指，2026 是地方選舉，在這種議題才撕破臉，就跟當初贊成普發1萬元一樣，「都是有利於對方的動員，不利於自己的投票」。李忠憲猜測，「民進黨的盤算可能是這樣，讓2026年大敗，台南、高雄都丟掉，然後置於死地而後生，看2028能不能人民因為害怕而投給民進黨！」

李忠憲直言，「我是覺得錢的問題沒什麼人搞得清楚，給中央跟給地方對一般人民有差嗎？」他表示，消滅司法權這個法律，「參與評議之大法官人數不得低於10人；作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」，賴清德於 2025 年 1 月 23 日正式核批並公布。

李忠憲直言，「民進黨為何不把憲政危機視為危機？因為他們以為『政治衝突』比憲政衝突更可怕」。他說，立法權毁掉了司法權，行政權卻不知不覺，把憲政秩序當成一般的法律，「台灣已經死一半了，不對！三分之二，立法、行政、司法的三分之二」。

最後，李忠憲點出， 「這不就是反紫光時的『小額入股』嗎？」他質疑，「如果當初紫光小額入股了聯發科，聯發科現在還活著嗎？能夠置於死地而後生嗎？」

（圖片來源：李忠憲臉書、三立新聞）

