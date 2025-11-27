赴泰搭船「看著行李落海漂走」！旅客求助 客服竟全在笑
國際中心／倪譽瑋報導
出國旅行，行李弄丟可謂相當頭痛。日前有澳洲遊客抱怨，到泰國搭渡輪時，甲板上行李全落海，從拍下的影片可見，大家眼睜睜看著行李隨海漂走。事後去找渡輪公司索賠，開價10萬泰銖（約新台幣9.7萬）對方幾乎都在嘲笑，因為堅信一個行李箱的價值不可能超過2萬泰銖（約新台幣1.9萬），少數旅客力爭到底，才把賠償拉到5萬泰銖（約新台幣4.8萬）。
綜合外媒報導，來自澳洲珀斯（Perth）的遊客愛麗絲（Alice Zamparelli）日前到泰國旅遊，從龜島（Koh Tao）搭渡輪前往蘇梅島（Koh Samui），過程中上層甲板的行李沒有妥善固定，加上當時海浪洶湧，眾人行李就在渡輪的波動下紛紛落海了。
從愛麗絲拍下的影片可見，船上旅客每個都很慌張，紛紛跑到圍欄邊看著行李在海上漂，但船沒有停下，行李越漂越遠。最後愛麗絲將影片PO上抖音，標題寫下「由於不稱職的船員，我們所有的行李都不見了」事後的賠償更是弄得不愉快。
愛麗絲表示，渡輪公司只願意賠每個人2萬泰銖，因為「他們堅信一個行李箱的價值不可能超過2萬泰銖」旅客異議，喊出行李價值一定高於10萬泰銖時，對方卻笑了，愛麗絲無奈地說「在泰國…所有東西都比澳洲等西方國家便宜得多，當我們解釋行李的價值時，他們幾乎都在嘲笑我們」。
最後，愛麗絲繼續和渡輪公司爭賠償「憑藉著堅持不懈的努力，終於拿到5萬泰銖」，她透露，對方似乎很不情願，還把她單獨叫到小房間，悄悄地給賠償，其他人的金額沒自己高；對她來說5萬泰銖還遠遠不夠負擔損失，但這卻是「一直堅持至最後」才勉強爭取到的。
