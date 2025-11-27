永康路口驚險一刻！軍用大貨車與自小客擦撞 嚇壞用路人
台南市永康區中山南路與忠孝路口在26日下午近5點發生一起驚險的車禍意外，１輛軍用大貨車與１台自小客車在路口發生碰撞，強烈的撞擊聲引起周邊民眾注意。所幸事故並未造成人員受傷，兩名駕駛酒測值皆為零，事件在驚魂未定中落幕。
根據永康分局調查，25歲蘇姓男子當日下午駕駛軍用大貨車，沿著中山南路內側車道由西往東行駛。行經與忠孝路交會處時，不巧遇上同方向、在外側車道直行的65歲柯姓男子駕駛自小客車。兩車因不明原因在路口發生擦撞，軍車車體巨大，碰撞後畫面相當震撼，但幸好雙方均未受傷。
事發後，員警立即到場處理交通、疏導車流，並對雙方駕駛進行酒測，結果均呈現零反應，排除酒駕因素。由於其中一輛為軍用車輛，警方也依程序通報台南憲兵隊進行後續調查，目前確切肇事原因仍在釐清。
多位在附近的店家與民眾表示，事故發生時「砰」的一聲相當響亮，還以為有人受傷，幸好後續確認無人受害。不過，也有居民反映，該路口車流量大、車速普遍偏快，過去已有多起擦撞與小型事故，盼相關單位能針對道路號誌或標線再檢討改善。
永康分局提醒民眾，無論是一般乘用車或大型車輛，行經路口時一定要放慢速度、注意周遭車況，保持安全間距，尤其是車體大型、視野易受影響的車輛，更應提高警覺。此次事故雖然無人傷亡，但若不慎造成二次事故，後果恐更為嚴重。警方也呼籲駕駛人切勿搶快，才能真正確保自己與他人的行車安全。
