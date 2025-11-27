香港宏福苑惡火！男星賣保險挨轟「發死人財」 電視台緊急切割了

娛樂中心／綜合報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

香港大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生五級火警，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，其中，還有消防員殉職，引起外界高度關注。而男星林子幸被爆料藉由這此意外宣導保險重要挨轟「發死人財」。對此，TVB今凌晨切割表示，林子幸非旗下藝人，而他本人也發文致歉，澄清絕無此意。

林子幸道歉發聲明解釋。（圖／翻攝自IG）

港媒報導一名網紅發文痛批抨擊：「宏福苑火災第4個專員衝出賣保險，以為是WeChat賣我就不知？」，指控曾演出《奔跑吧！勇敢的女人們》的男星林子幸。只見林子幸解釋保險不是推銷、是陪伴，珍惜每個平凡的日子，熱愛每個還能擁抱的瞬間，引起網友轉發批評。

事後林子幸道歉發聲明解釋：「該訊息僅限於我個人朋友圈，並非公開推廣；發文初衷是出於對事件的關注與對朋友們的關心，希望大家提高風險意識；期間並無銷售任何產品或進行任何商業行為。我深知，在災難面前，最重要的是尊重與同理。若我的表達方式引起誤會或不適，我在此向所有受影響人士誠懇致歉！」TVB也發3點聲明切割林子幸已不是公司員工，個人行為與公司無關，並對利用重大事故宣傳的行為強烈譴責，並呼籲媒體報導災難事件切勿追求流量，而傳達不實訊息。

