醫美《特管法》草案引醫界震盪：醫療安全、直美亂象、人力補充…究竟在吵什麼？
特管辦法修法引發醫美產業震盪，醫界對訓練門檻、病安與工作權的爭議全面浮上檯面。（圖片來源／freepik）
衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（簡稱《特管辦法》）修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫學美容處置納入更嚴格管理，並要求施作醫師必須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）以及32小時課程；涉及醫學美容手術者，則需具外科系專科醫師資格。
衛福部長石崇良表示，對於長期建立的專科醫師制度，自然有其醫療品質及要求，因此希望回歸專科醫師訓練基本能力培養，相信各國也都是朝這樣的方向發展。
石崇良進一步指出，必須以病人安全及權益為最大原則處理所有政策，所有法規修訂時，都會考慮信賴保護原則，會在民眾利益跟執業者的權益間取得平衡，能力訓練仍是最基礎的，不過他也強調會給予一段時間完成補正後，再繼續執行。
草案迅速引起醫美產業與醫界內部的巨大震盪。支持者認為，此舉能補上醫美領域長年累積的醫療品質、病安漏洞；反對者則怒斥「溯及既往、剝奪工作權」，更質疑此舉「是假醫美、真補醫療人力」。
究竟醫界各方是怎麼看？
修法是為補醫療人力？結構矛盾一次浮上檯面
衛福部主張，此次修法目的在於提高醫美處置的醫療安全門檻，讓執行者具備基本急救能力與臨床經驗。醫美業務雖屬自費醫療，但涉及侵入性處置、藥物注射、麻醉風險，過去也曾發生多起嚴重事故。
不過對此，有醫師質疑，「重大死亡事件真的都是因為沒PGY嗎？」
一名基層醫師向《信傳媒》表示，過去引發社會矚目的醫美死亡案件，多半發生於外科專科醫師執刀、卻未另聘麻醉科醫師的情況。「出事的往往不是『直美』（畢業即執行醫美），而是省成本的外科醫師。」
反對醫師普遍認為，特管法的真正意義不是病安，而是「抓人回去補醫療人力」。
基層醫師形容，「醫院缺人，想把我們抓回去。那些醫美死亡案例不是我們造成的，結果我們變替罪羊。」
也有醫師指出，台灣每年能產出PGY受訓名額有限，若草案強制大量直美回訓，醫院不一定吸收得了，恐造成教學、行政負擔。
「已合法執業十多年」的醫美醫師反彈最大：這是溯及既往、斷人工作權
最強烈反對聲音來自已在醫美領域執業10-20年、但未經PGY訓練的醫師。草案規定若未具PGY，未來2年內需返回醫院補滿訓練。
一位執業逾十年的醫師坦言，「我們都是完全合法行醫，現在突然說我違法，要我回去值班、照顧重症、寫報告？我們很多人快50歲了，怎麼可能再回去當PGY？」
他認為此舉「濫權」、「不合理」、「無法溯及既往」，並提到草案公布到回去補訓練只有2年緩衝，「等於逼我們停業」。
更有人批評衛福部把鍋甩給醫美醫師，「醫美出事不是我們造成的，問題是國家長期放任醫院不聘麻醉科，現在卻把鍋丟給我們。」
支持方：醫師不能只會做生意、不會救命
不過，支持修法的醫師則有不同觀點。
一名教授級主治醫師接受《信傳媒》訪問時表示，問題根源在於「畢業即開業、未受基本訓練」的模式，使醫美亂象叢生。
他直言，「PGY的目的，就是確保每位醫師具備基本照護與救命能力。很多人畢業時甚至連打針都沒打過，就直接去動醫美手術、甚至自己麻醉，這是醫美糾紛源頭。」
他進一步指出，沒有PGY的醫師往往缺乏處理過敏反應、麻醉風險、手術突發狀況的能力，「在醫院訓練過程中，面對不同急症、過敏與併發症，是任何醫師安全執業的基礎。」
另一名醫學中心資深醫師也表示，有醫師指出牙醫可以執行雷射、肉毒，卻不需PGY，是否不公平？他回應，「不是法律公平問題，而是訓練內容不同，牙科本來就有口腔外科手術與麻醉操作經驗，比一般未受訓的醫美醫師更安全。」
支持修法的醫師強調，「醫療是一個生態系，人力供需需要調整。大家在醫美賺得快樂，醫院卻缺人缺到快倒，這是不健康的結構。」他認為，醫學系養成過程使用國家資源，回到醫院服務社會是應該的，並非「抓回去補洞」。
侵入性醫美處置涉及麻醉、過敏反應與突發併發症，醫界強調應具備基本急救與臨床應變能力。（圖片來源／freepik）
月入百萬變7萬...專家：直美亂象早該被整頓
東亞政經塾顧問丁旗源接受《信傳媒》訪問時從政策面補充，「直美把消費者當練習對象，不受訓練、風險全社會買單。」他強調醫美是商品、而非醫療，「他們打著醫療的大旗，販賣美麗的夢想，然後風險與後果由全體社會一起承擔。」
丁旗源也表示，《特管辦法》草案是當年SARS疫情後，很重要的一項醫事改革，「我個人反對直美，也認為早該下重手了。」
而醫界私下最震撼的討論之一，便是醫美醫師收入與PGY薪資的巨大反差。
「如果你月入百萬，現在突然叫你回去醫院實習，你會願意嗎？」丁旗源直言。PGY月薪約7-9萬；醫美醫師月收入20-200萬不等，草案若上路，許多醫師將面臨：
．收入大幅減少（兩年損失數百萬到數千萬不等）
．一人診所需暫停營業
．兩年後客戶流失
．重新適應高度壓力與值班文化
一名資深醫師比喻，「這比當兩年兵還硬，還要交報告、照顧重症、值班。當然有人會反彈。」
醫界要求衛福部提出病安數據
不過有多名醫師質疑草案的實證基礎不足，認為衛福部應提出數據，而非憑「直覺」行事，包含未完成PGY而從事醫美的人數有多少？非外科系醫師造成醫美事故比例？醫美死亡案件的真正原因，是否真的與PGY訓練相關？
有醫師提醒，「修法不能只修理弱勢族群，反而讓真正需要被規範的高風險手術躲掉。」若無數據支持，政策容易被解讀為「關閉直美大門、補臨床人力」。
不過支持醫美改革者仍認為，目前醫美最大問題是「低估侵入性處置風險」，「因醫美涉及麻醉（含局部）、過敏反應、藥物相互作用、術中突發狀況及術後併發症，沒遇過真正的complication（併發症），不知道可怕。」一位外科醫師指出。他認為醫院訓練能讓醫師理解風險，建立安全底線。
政治面與產業面：立法院恐成主戰場
多位醫師認為，草案真正的戰場在立法院。
醫美背後涉及大量企業資金、投資人與民代利益網絡，一旦修法造成龐大損失，政治壓力勢必湧向衛福部。
「誰沒有投資過醫美？大小企業、富豪都在這產業裡，立委也不例外。」有醫師擔心反彈可能引發政治角力，讓修法困難度提高。另外，PGY是否是「基本安全標準」，社會與醫界尚未達成共識。
形體美容外科醫學常務理事邱正宏醫師表示，本次《特管辦法》草案修法涵蓋範圍廣、影響重大，但內容程序仍存疑點，呼籲主管機關應延長公告期、舉行公聽會與公開討論、檢討評鑑制度權責是否合理、審慎評估急診量能與後送風險。
無論最後修法結果為何，這場風暴已迫使社會重新檢視，台灣整體醫療品質、醫師養成制度、醫療人力配置與醫病安全的深層結構性問題，這也將是未來幾個月，醫界與社會必須共同面對的難題。
