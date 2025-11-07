重啟核電下一炸彈？！無感賴清德大危機？！周玉蔻重批卓內閣「領導風格嚇死人」懸崖邊煞車：2026選戰不崩盤也半條命

卓榮泰內閣近日從台肥人事案到衛福部二代健保修法、爭議頻傳，資深媒體人周玉蔻今（7）日重批，「動輒得咎的內閣；一哭二鬧三上吊式的哀怨綠委，人事任命和錯誤政策瞎挺到鼻青臉腫的民進黨團幹部」，人民怎麼看？再這樣埋彈、拆彈，懸崖邊上剎車，嚇死人的領導風格下去，2026年大選民進黨不崩盤也會大失元氣敗掉半條命。

「10天內2度懸崖勒馬！卓內閣撐得起2026年11月底高張力的地方選舉大戰嗎？」周玉蔻今日在臉書發文表示，只剩一年，再這樣埋彈、拆彈，懸崖邊上剎車，嚇死人的領導風格下去，2026年大選，民進黨不崩盤也會大失元氣敗掉半條命。

周玉蔻指出，吳音寧台肥董事長提名未考慮各界反彈負面效應的愚蠢案未息，衞福部迅速補位搞了一個年輕世代炸鍋的股利、租金、利息等徵收健保補充費改革案，「補破網院長？卓榮泰領導的行政院還有公信力嗎？閣揆還受尊重嗎？」

周玉蔻再指，接下來到2026年地方大選投票日前，賴政府還會冒出多少炸彈？重啟核二、核三似乎箭在弦上，這個議題，蔡英文想來不會指手畫腳有什麼狠話，問題是賴清德總統本人有多少論述性系統戰略部署，平息支持者，特別是公投重啟核三案投下不同意票者被戲耍的憤怒？反對黨會謝謝賴清德從善如流的明智抉擇嗎，或者，美國川普大哥是藉口？然後呢？

周玉蔻嘆道，最不堪的是，原來一上任，賴清德就和商人童子賢唱戲演黑白臉？為什麼初始就不能光明正大？暗度陳倉是謀略，還是隱瞒與欺騙？領導魄力與道德感支撑的一線之間，如何自圓其說？賴總統本人看來信心滿滿，問題是「賴神」風潮早已煙消雲散，幕僚親信誰有氣魄揭穿國王的新衣？

「藍白合、討厭民進黨、無感賴清德⋯⋯」，周玉蔻直言，年輕族群以上，「三明治」中壯世代的不耐，老年綠營死忠的失望，這些情緒的漫延，都提供了「收拾」民進黨的認知、滲透戰養分與空隙。民進黨人的回應手法，仍然是罵人，尤其是立法院裡，人家藍白子彈上瞠，綠營立委手無寸鐵，罵街。民進黨府院黨各吹各的號，派系間繼續相殺，沒有系統性論說整合，缺乏全面戰略戰術建構，失血之後就是失能。

周玉蔻表示，人家停砍年改，有選票，民進黨只是哀嚎，難道不會被看穿手腳？更別提不在籍投票、中配6改4，和預算案審查，「對案呢？態度呢？領導呢？」

「動輒得咎的內閣；一哭二鬧三上吊式的哀怨綠委，人事任命和錯誤政策瞎挺到鼻青臉腫的民進黨團幹部」，周玉蔻怒批，人民怎麼看？自己人累了；反對陣營搶回公道拍手歡呼，中間選民發現，聲音大的比較有理，不被中共吃掉、不惹中共打來，保庇平安，這樣也沒什麼不好。

周玉蔻表示，鄭麗文紅統很糟，藍白聯手是武器，不能否認。更何況，中共佈戰千變萬化，奢想將勝利建立在敵方的失敗上，不切實際，也忽略了台灣當前的民情和政治生態現實，「不是沒有救，只是還看不到自救的自覺」，周玉蔻強調，尤其是黨中央提名何志偉參選桃園市長的某周刊媒體造勢新聞傳出來後，她聞到了宿命的氣息「投給某某某就是投給馬英九」，賴清徳要小心步上後塵。

（圖片來源：行政院、周玉蔻臉書）

