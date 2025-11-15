鳳凰颱風重創蘇澳水淹一層樓！綠宜蘭黨部盼各界伸援手 捐款方式一次看

記者陳思妤／台北報導

鳳凰颱風釀蘇澳大淹水，民眾生活與財物損失慘重（圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

鳳凰颱風造成宜蘭多處淹水災情，尤其蘇澳鎮災損嚴重，部分地區甚至水淹一層樓高，生活與財物損失慘重，為協助受災鄉親儘速重建家園，民進黨宜蘭縣黨部今（15）日呼籲社會各界踴躍捐款蘇澳鎮公所捐款專戶，以實際行動協助災民度過最艱困的時刻。

蘇澳鎮公所已啟動救助機制，並公布專款專用之「鳳凰颱風1111水災」捐款帳戶，縣黨部表示，每一份捐助都是對受災戶最直接、最溫暖的支持，也象徵台灣社會面對天災時「同島一命」的共同精神。

民進黨宜蘭縣黨部指出，天災無情、宜蘭有愛，黨部將持續關注災後重建需求，也呼籲民間力量一起加入，讓受災鄉親在不安與困境中，看見社會最溫暖的力量，一起，用行動守護蘇澳、陪伴家園重建。

【捐款方式有2種】

1.臨櫃匯款

銀行行庫：宜蘭縣蘇澳地區農會本會

行庫代碼：5980011

戶名：宜蘭縣蘇澳鎮公所保管金

帳號：5980104-0950301

2.網路ATM轉帳

宜蘭縣蘇澳地區農會：598

帳號：5980104-0950301

臨櫃匯款或網路ATM，手續費皆需自付

【注意事項】

1、臨櫃匯款請加註為鳳凰颱風捐助款並提供姓名、電話、住址。

2、如使用ATM轉帳方式捐款，請傳真（03-9961724）或E-mail：sa336@mail.e-land.gov.tw或於本所上班時間電話聯絡，告知姓名、地址、電話及轉帳帳號末5碼等資料，若郵寄及傳真請於信件主旨加註明為《鳳凰颱風捐助款》，俾利本所帳務處理。

𝟯、可於本所上班時間08:00-12:00，13:00-17:00至本所財政課辦理現金捐款事宜。

捐款洽詢專線：

03-9973421轉分機210或215

蘇澳鎮公所財政課林小姐、紀小姐

