黃子佼二審結果出爐！加重改判1年6個月緩刑4年 林予晞：交給專業執行

藝人黃子佼因在「創意私房」論壇收藏大量未成年女性的私密影像，去年一審時遭台北地院判處8個月有期徒刑。在二審宣判前夕，黃子佼大動作透過律師事務所發表聲明，表示已和所有被害者達成和解。今（25）日二審宣判結果出爐，依《個人資料保護法》加重改判1年6個月有期徒刑，但給予緩刑4年，期間須義務勞動180小時，並接受法治教育3場。

林予晞籲將後續行政流程 交由專業執行

在黃子佼爆發醜聞後，林予晞是演藝圈中第一個發聲譴責並公開抵制的藝人。她今天出席金片子大賽頒獎典禮時，針對黃子佼二審結果直言：「因為我們的身分本來就不是司法、專業心理諮商以及執法人員，所以我認為後續的行政流程等等，都應該交給專業的行政人員來執行。」

表達價值觀無需天天發聲 維持演員本分

林予晞更表示，藝人很幸運能透過角色或作品來向大眾傾訴，表達自己的價值觀。但她同時強調：「當然也不能天天發聲，因為這樣就有點失去作為一個演員、一個容器，對自己的期待。」

