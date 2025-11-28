12強棒球賽翻拍電影《絕勝》！主演穿中華隊球衣亮相 網無情砲轟：《全民大悶鍋》

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

2023年世界12強棒球賽，中華隊隊長陳傑憲奮力一擊轟出全壘打，帶領台灣奪下世界冠軍，如今不只拍成紀錄片，還將翻拍電影《絕勝》。昨（27 )日《絕勝》公布選角名單，演員穿上中華隊球衣的圖片曝光後引發熱議，遭到網友無情吐槽：「是在演《全民大悶鍋》？」

昨（27 )日《絕勝》公布選角名單，演員穿上中華隊球衣的圖片曝光後引發熱議，遭到網友無情吐槽（圖／瀚草文創）

翻拍自世界12強棒球賽的電影《絕勝》（Team Fantastic）昨（27）日樂天桃園棒球場舉行探班記者會，12強演員名單也揭曉。主演宋柏緯、張庭瑚、陳泰河、胡智強等人穿上中華隊隊服亮相，其中宋柏緯飾演中華隊長陳傑憲，他也坦言飾演台灣英雄對他而言壓力極大。

不過為了貼近真實球員的身形與動作，宋柏緯透露，自己進行長期高強度訓練，不僅調整體脂、強化核心與腿部肌力，更苦練揮棒、傳接球。他回憶，「那陣子一早起床，全身沒有一塊肌肉不痠」，甚至為了緩解訓練造成的疼痛而購買了冰浴套組。

宋柏緯飾演台灣隊長陳傑憲，他坦言飾演台灣英雄對他而言壓力極大（圖／瀚草文創）

此外，飾演林家正一角的張庭瑚頂著一臉濃密鬍鬚，意圖還原林家正的形象，卻遭許多網友留言調侃：「那個鬍子是張飛嗎？」、「鬍子太出戲，一看就想笑」。而陳泰河為詮釋左投林昱珉，從原本慣用右手硬是改用左手練習傳接球，他自豪表示：「現在連吃飯都會下意識用左手，左右開攻沒問題」

有觀眾對比戲外人物與劇中角色時更顯落差，指出劇組邀請真正12強國手莊昕諺出席記者會，其壯碩身材與主演群形成鮮明對比，而莊昕諺在片中僅客串飾演一名記者，讓網友感到錯愕，認為都請到真正的球員了，卻大材小用演記者，實在太可惜了。

飾演林家正一角的張庭瑚頂著一臉濃密鬍鬚，意圖還原林家正的形象，卻遭許多網友留言調侃（圖／瀚草文創）

選角名單公布後，多數球迷都大喊失望，批評演員體型明顯過於瘦削，缺乏職業運動員應有的魄力與肌肉線條。網友們更無情砲轟：「這是在拍《全民大悶鍋》嗎？」、「體格都沒練好，怎麼像棒球員？」、「運動員的氣場完全沒有，根本搞笑片」。

