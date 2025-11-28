上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲

娛樂中心／林昀萱報導

日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，突遭中國相關人士直接拉下台。（圖／翻攝自矢板明夫臉書)

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。

28日晚間在中國上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」活動中，發生了一起荒唐的突發事件。大槻真希在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。演出被迫「一刀切」中止後，大槻真希被兩名工作人員拿走麥克風並帶離舞台。

這起事件引起熱議，從現場流傳出來的影片可以看到，現場觀眾對此變故感到相當震驚與失望。活動主辦方隨後解釋中止原因為「不可抗力因素」，但此事被輿論普遍認為是中國政府對日本藝人演出進行的強制政治干預。

日本歌手大槻真希遭中國斷電架下台，深夜發聲。（圖／翻攝自X）

大槻真希28日深夜也在社群平台IG、X平台發聲， 指出28日在上海舉行的活動，在演出中因「不可抗力因素」取消，且今（29）日原訂還有另一場演出也因類似原因取消。「對於所有期待此次演出的粉絲，我們深感抱歉。感謝您的體諒。」

