Gemini 3 Pro 登場：代理能力大幅提升、強化推理、更好的多模態理解與互動
新模型目前已透過預覽形式在 Gemini app、搜尋 AI Mode 等產品中上線。
在 Gemini 2.0 發佈接近一年後，Google 今日正式端出了全新的 Gemini 3 Pro 模型。它主打更強的代理、推理能力，而且能更好地基於多模態理解生成動態、互動性更佳的介面幫助用戶解決問題。新模型目前已透過預覽形式在 Gemini app、搜尋 AI Mode 等產品中上線，各位使用者可即刻體驗。
Gemini 3 Pro 在 LMArena 得到了 1501 的高分，超越剛剛登頂一天的 Grok 4.1 Thinking，成為了當下全球最強的多模態模型。在公認難度極高的 Humanity’s Last Exam 測試中，它不使用工具便達到了 37.5% 的準確率，增強推理的 Deep Think 版本更進一步獲得了 41% 的出色成績。除此之外，其數學能力也在 MathArena 上創下了新的紀錄。
前面提到的 Deep Think 是建立在複雜推理基礎上的加強模式，類似於 OpenAI o1 的慢思考模式。它會在推理上花更多時間，適用於那些需要抽絲剝繭的難題。這個版本會率先提供給安全測試人員使用，幾週後開放給 Google AI Ultra 訂閱者。而對一般人來說，Gemini 3 Pro 帶來的改進主要會在 Gemini app 和搜尋 AI Mode 中呈現。
引入 Gemini 3 Pro 後，Gemini app 將能提供內容更精煉、排版更清晰的回答。但更重要的升級是代理能力，只要授予 AI 相應的權限，它就能幫你實際完成處理郵件等多步驟任務，而不只是單純給出建議。在應用內的模型選單選擇「Thinking」，即可將模型切換為 Gemini 3 Pro。目前所有用家皆可體驗，但 Google AI Plus、Pro 和 Ultra 的訂戶會擁有更高使用額度。
而搜尋 AI Mode 中的 Gemini 3 Pro 會優先開放給 Pro 和 Ultra 訂閱者，Google 後續也會為 AI Overviews 加入新模型用於回答搜尋引擎裡最難的提問。另外官方還將在未來數週內推出新的路由機制，讓 AI Mode 和 AI Overviews 自行判斷何時啟用 Gemini 3 Pro 處理問題。值得一提的是，在新模型的加持下，AI Mode 的 Fan-out 技術也能有更好的發揮。AI 會進行更多次搜尋，且更容易領會使用者的查詢意圖，因此也更容易找到被先前模型錯過的有效內容。此外新版本亦能更好地基於多模態理解生成動態、互動性更佳的介面幫助用戶解決問題，比如在利用 AI Mode 研究房貸時，它會在回應中直接建立一個貸款試算器便於你進一步操作，獲得想要的結果。
最後在開發和企業端，Gemini API、AI Studio、Vertex AI 都會隨 Gemini 3 Pro 的上線全面升級。其中比較厲害的是全新的 Antigravity 開發平台，它能把 AI 真正變成你的 coding 夥伴，可以自動規劃任務和回報進度，並擁有編輯器和終端權限，會控制瀏覽器啟動程式自我檢驗。按照 Google 的說法，透過 Antigravity 得到的回饋會被反過來用於打磨模型，使其不斷進化以實現「以 AI 代理為中心」的未來開發模式。
