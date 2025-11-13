HTC推VIVE Eagle 抗UV、抗藍光透明鏡片款 AI連續對話模式同步登場

記者李鴻典／台北報導

HTC宏達電今（13）日宣布，VIVE Eagle AI 智慧眼鏡推出「抗藍光透明鏡片款」與多項軟體升級功能，持續推動 AI 穿戴科技邁向生活化與人性化的全新階段。

HTC推出VIVE Eagle抗UV及抗藍光透明鏡片款。

隨著越來越多人長時間使用手機、平板與電腦，HTC 為回應消費者對用眼健康的重視，推出 「VIVE Eagle 抗藍光透明鏡片款」，與太陽眼鏡款同樣搭配蔡司鏡片，具 UV400 防護，並新增抗藍光與抗反光功能，可有效減少螢幕藍光對眼睛造成的刺激與疲勞，同時保持清晰自然的視覺體驗。此版本專為日常居家配戴與戶外休閒使用打造，無論是工作會議、咖啡時光，還是與家人相處的片刻，都能以舒適、時尚且具保護力的方式體驗 AI 穿戴科技，可說是一副融入工作與穿搭的「生活眼鏡」。

「VIVE Eagle 抗藍光透明鏡片款」將於 11 月 15 日 起於 全台台灣大哥大 myfone 門市、嘉晏光學 2020EYEhaus 及其合作經銷夥伴門市同步開賣。

「VIVE Eagle抗藍光透明鏡片款」11月15日起於全台台灣大哥大myfone門市、嘉晏光學2020EYEhaus及其合作經銷夥伴門市同步開賣。

隨著 AI 語音助理的應用普及，使用者對「自然對話」的需求日益提升。VIVE Eagle 新增的 AI 連續對話模式，讓使用者在對話期間無需重複喚醒「Hey VIVE」指令，即可與 AI 持續互動，創造更直覺、更貼近使用者的溝通體驗。

同時，HTC 研發團隊持續深化人性化設計，此次更新加入AI 自定義快捷鍵（AI Button） 功能，讓使用者可依個人習慣設定AI Button用於拍照、翻譯、播放音樂、查詢資訊等常用操作，一鍵即可啟動。此外，另新增拍攝晃動警示（Glasses Movement Warning） 亦能在拍照時偵測頭部過度移動，若影像模糊將即時提醒重新拍攝，確保畫面清晰品質。各項功能將陸續於年底前上線。

此外，VIVE Eagle 拍照翻譯功能現已支援超過 40 種語言，涵蓋中文、英文、日文、韓文、法文、德文、西班牙文、俄文、阿拉伯文、泰文等主要語系，未來將持續擴增，讓 AI 助理在全球文化情境中更精準理解與回應。

HTC 研發團隊持續優化 VIVE Connect App 使用體驗，將於第四季推出支援 VoiceOver 的更新，協助視障與弱視使用者以語音方式操作介面，實現「無障礙設計導向Accessibility by Design」理念。

為協助更多使用者體驗 AI 眼鏡，台灣大哥大子品牌「OP響樂生活」推出「OP科技生活套裝」方案，申辦指定資費即可 0 元入手 VIVE Eagle，另享「2020EYEhaus 配鏡升級券」限量贈禮。此外，針對具特殊視覺需求的族群，用戶可透過龍泰視覺輔助中心申請政府補助方案，降低入手門檻，推動智慧科技普及化。

