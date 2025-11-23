為了提升平台透明度並打擊虛假帳號，「X」開始向部分用戶推送一項名為「關於此帳號」 (About this account)的新功能。此功能將公開顯示用戶的所在地、帳號創建地，以及更改使用者名稱 (Handle) 的次數等背景資訊。

「X」推出「關於此帳號」透明度功能，揭露用戶所在地、改名次數與連線來源、VPN用戶將被標註

顯示改名紀錄與連線方式，VPN用戶將有「免責聲明」

「X」產品負責人Nikita Bier的說明與用戶回報，這項功能不僅會顯示帳號所在的國家，還會標示該帳號是透過網頁版，還是透過特定App Store版本進行連接。

值得注意的是，針對隱私與準確性，「X」也加入了相應機制：

• 隱私選項：在個人檔案設定中，用戶可以選擇顯示確切的「國家」，或是較為模糊的「地區/洲」 (Region/Continent)作為預設選項。

• VPN偵測：若系統偵測到用戶是透過VPN存取「X」服務，其個人檔案上可能會出現一條「國家或地區可能不準確」的免責聲明 (disclaimer)。

效法Meta機制，驗證內容真實性

「X」此作法顯然是效法其他社群平台 (如Facebook的粉絲專頁資訊透明度、Instagram的「關於此帳號」)。Nikita Bier強調，推出此功能的目的是為了驗證「X」上發布內容的真實性 (authenticity of content)，讓用戶在瀏覽貼文時，能對帳號背後的來源有更多判斷依據。

目前該功能正處於陸續推送階段。用戶現階段可試著點擊自己「X」個人簡介下方的「加入時間」 (Joined)按鈕來查看自身資訊，但可能暫時還無法查看其他人的詳細數據。

