106公里不關機！機器人 「蘇州走到上海」 破全球紀錄

大陸人形機器人「遠征A2」成功完成從蘇州到上海的徒步挑戰，全程行走106公里，耗時56小時，創下金氏世界紀錄。這台機器人在挑戰過程中不關機，採用「熱插拔換電」技術進行15次電池更換，並憑藉先進的感應系統，克服低溫與各種複雜路況。儘管這項成就令人矚目，業內人士指出，目前市面上機器人的維修率仍超過50%，顯示從展示階段到實際應用仍面臨不少挑戰。

大陸遠征A2人形機器人從蘇州一路走到上海，全程106公里，成功創下金氏世界紀錄。（圖／翻攝自新華社）

綜合陸媒報導，一台名為「遠征A2」的人形機器人最近完成了一項驚人的挑戰，從江蘇省蘇州市徒步走到上海，全程行走106公里，耗時56小時，成功創下金氏世界紀錄中人形機器人行走最遠距離的紀錄。這台機器人在夜色中穿梭於馬路邊和人行道上，展現出令人驚嘆的行走能力。

為了確保導航精準，「遠征A2」左右手臂上都加裝了GPS裝置，幫助它更好地定位所在位置。此外，機器人還搭載了雷射雷達與紅外線相機，用於識別障礙物和精準導航。在10日出發後，機器人需要穿過市區、觀光區，同時面對視線差和路面不平等各種挑戰。

智元機器人高級副總裁王闖表示，這台機器人在整個挑戰過程中始終沒有關機，這對整個系統的要求非常高。為了解決長途行走中的電力問題，機器人採用了「熱插拔換電」技術，無需關機就能連接外部電源，不到1分鐘就可以換上新電池，整個過程中共進行了15次電池補給。

在接近0度的低溫環境下，經過56小時的不間斷行走，「遠征A2」最終順利抵達上海外灘。抵達終點後，機器人還以擬人化的方式表達疲憊感，說自己「好累啊，不間斷行走，真是辛苦我的大長腿了」，還提到需要「換一雙新的鞋子」，展現出高度擬真的互動能力。

儘管這次挑戰取得了重大成功，業內人士仍指出，目前已出貨的機器人維修率超過50%，表明從展示用的demo到真正投入實際使用，機器人技術仍有很長的路要走。

