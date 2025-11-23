macOS 26.2可讓多台Mac透過Thunderbolt 5串接成「AI超級電腦」，功耗僅RTX 5090叢集的1/10
除了在macOS 26.2導入「Edge Light」功能，讓MacBook螢幕秒變視訊補光燈，蘋果更在此版本加入可將多台Mac串接變成「AI超級電腦」的功能。
在即將推出的macOS 26.2更新中，蘋果增加一項全新的低延遲功能，允許使用者透過Thunderbolt 5傳輸線將多台Mac連接在一起。對於開發者與研究人員而言，這提供了一種潛在的高效途徑，即可將現有Mac設備組建成強大的AI超級電腦，藉此運行龐大的本地模型 。
透過Thunderbolt 5釋放80Gb/s傳輸頻寬，運行1兆參數模型
雖然過去也曾有過將Mac進行叢集運算 (Cluster) 的嘗試，但往往受限於較慢的傳輸速度 (甚至降至10Gb/s)。此次macOS 26.2的新功能，則完全釋放Thunderbolt 5高達80Gb/s的完整連接能力 。
這項叢集功能不僅限於昂貴的Mac Studio，也支援搭載M4 Pro處理器的Mac mini，以及M4 Pro、M4 Max的MacBook Pro。開發者無需特殊硬體，僅需標準規格Thunderbolt 5線材與相容的Mac機種即可建構。
在展示中，由4台Mac Studio組成的運算叢集 (每台最高可達512GB統一記憶體)，可順利載入、運行具1兆組參數 (1 trillion parameter) 的Kimi-K2-Thinking模型。
功耗僅500W，能效比大幅優於GPU叢集
而值得注意的是，這套由4台Mac Studio組成的運算叢集，在運行龐大模型時的總功耗低於500瓦。
與傳統PC的GPU方案相比，這項數據顯得驚人。作為對比，單張NVIDIA RTX 5090顯示卡的額定功耗就已經超過575W (實際需求可能更高)。換句話說，Mac叢集的功耗大約僅有典型GPU叢集的1/10，在能效表現上具有顯著優勢。
MLX支援M5神經加速器，惟硬體支援有「尷尬」
此外，macOS 26.2也將賦予蘋果開源的MLX專案完整權限，使其能直接存取M5處理器上的神經加速器 (Neural Accelerator)，將能大幅提升AI推論速度。
不過，這裡存在一個硬體限制：目前市面上唯一的M5處理器Mac機種——14吋MacBook Pro，其連接埠僅支援Thunderbolt 4規格，意味這款最新的M5處理器筆電，反而暫時無法利用這項最新的Thunderbolt 5叢集功能 。
儘管頂規Mac Studio (M3 Ultra處理器、512GB記憶體) 售價高昂 (從9499美元起跳) ，但對於已經擁有Mac Studio、Mac mini或MacBook Pro的實驗室與企業而言，這項功能提供了一個極具吸引力的選項，讓現有設備能透過串接，搖身一變成為處理大型AI模型的利器。
Mac原本就具備運算堆疊能力
實際上，蘋果很早就已經讓Mac機種具備運算堆疊能力，例如WWDC 2019期間便示範利用多台Mac mini串接構成協同運算伺服器，透過運算效能虛擬化讓iPad Pro等裝置也能對應需要更高運算效能執行模式，同時也能作為雲端伺服器使用，並且能依照需求增加Mac mini串接數量。
而AWS也曾在re:Invent 2020大會期間，展示以Mac mini為建構基礎的EC2 Mac執行個體，讓打造iOS、Mac平台App的開發者，能以更短時間建構適合蘋果作業系統服務執行環境，並且能依照流量使用需求擴展儲存容量，同樣也是以AWS按量計費定價方式使用。
更多Mashdigi.com報導：
Google推出「Nano Banana Pro」影像生成平台，整合Gemini 3模型、強化文字渲染與14張圖合成能力
Android Quick Share正式支援與蘋果AirDrop互通，Pixel 10系列率先搭載、打破跨平台傳檔高牆
其他人也在看
106公里不關機！機器人 「蘇州走到上海」 破全球紀錄
「遠征A2」人形機器人創下驚人紀錄！從蘇州徒步走到上海，全程106公里、耗時56小時，成功打破金氏世界紀錄。儘管過程中面臨低溫與複雜路況等挑戰，但這台機器人憑藉先進的感應系統與「熱插拔換電」技術，完成了不關機、不間斷行走的壯舉。然而，業內人士指出，目前機器人的維修率仍超過50%，從展示階段到實際應用，仍有諸多難關有待克服。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Gemini 3登場！怎麼用？生成式介面如何顛覆互動體驗？
最近股神巴菲特創立的波克夏，積極投資持股Google，引發熱議。這間矽谷老牌平台公司，在AI時代下是否將有驚人進展？今日Google官方宣布正式推出最新一代模型Gemini 3，不管是消費者、開發者還是企業，都能直接在各自對應的入口使用Gemini 3。除了強調性能以外，在發布記者會上，Google遠見雜誌 ・ 1 天前
Windows 11推「自主代理AI」驚傳資安漏洞 微軟罕示警
隨著微軟（Microsoft）全面推動AI技術融入作業系統，一項名為「自主代理式 AI（agentic AI）」的全新功能近日被推向 Windows 11 用戶。這項功能旨在讓人工智慧深度介入系統，協助用戶處理檔案整理、寄送電子郵件等複雜任務。然而，微軟在最新發布的支援文件中罕見地坦言，由於這類AI需要更深層的系統存取權限，同時也可能成為惡意軟體入侵的新途徑，潛藏全新的資安風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。中央社 ・ 1 天前
垃圾車來了多語言版APP上線
記者楊耀華∕基隆報導 為提升外籍居民使用垃圾清運資訊服務的便利性，基隆…中華日報 ・ 3 小時前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 1 天前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 1 天前
因應中俄空間能力 德國政府通過太空安全戰略
汽車、船舶和飛行的導航、衛星電視——在太空實施的破壞會在地球上產生直接影響。為保護衛星和通信安全，德國政府制定了一份太空安全戰略。德國之聲 ・ 5 小時前
資策會資安所技術總監張文村 (圖)
芳興科技與資策會資安所等單位共同開發星韌通訊，透過低軌衛星支援與資安防護，即使基地台癱瘓，也能維持通訊不中斷。資策會資安所技術總監張文村說，「資安防護沒有結束的一天」，星韌通訊方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 1 天前
防堵駭客挾持衛星 資策會築「太空級資安防火牆」
（中央社記者趙敏雅台北22日電）衛星被視為強化通訊韌性的關鍵，其中資安議題也成為全球焦點。資策會資安所開發衛星通訊資安機制，與近年投身衛星領域的芳興科技等業者合作，推出星韌通訊方案，期望提升衛星通訊系統穩定性。資策會資安所技術總監張文村表示，「資安防護沒有結束的一天」，方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 6 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 13 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 13 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 9 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 8 小時前