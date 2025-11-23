除了在macOS 26.2導入「Edge Light」功能，讓MacBook螢幕秒變視訊補光燈，蘋果更在此版本加入可將多台Mac串接變成「AI超級電腦」的功能。

macOS 26.2可讓多台Mac透過Thunderbolt 5串接成「AI超級電腦」，功耗僅RTX 5090叢集的1/10

在即將推出的macOS 26.2更新中，蘋果增加一項全新的低延遲功能，允許使用者透過Thunderbolt 5傳輸線將多台Mac連接在一起。對於開發者與研究人員而言，這提供了一種潛在的高效途徑，即可將現有Mac設備組建成強大的AI超級電腦，藉此運行龐大的本地模型 。

透過Thunderbolt 5釋放80Gb/s傳輸頻寬，運行1兆參數模型

雖然過去也曾有過將Mac進行叢集運算 (Cluster) 的嘗試，但往往受限於較慢的傳輸速度 (甚至降至10Gb/s)。此次macOS 26.2的新功能，則完全釋放Thunderbolt 5高達80Gb/s的完整連接能力 。

廣告 廣告

這項叢集功能不僅限於昂貴的Mac Studio，也支援搭載M4 Pro處理器的Mac mini，以及M4 Pro、M4 Max的MacBook Pro。開發者無需特殊硬體，僅需標準規格Thunderbolt 5線材與相容的Mac機種即可建構。

在展示中，由4台Mac Studio組成的運算叢集 (每台最高可達512GB統一記憶體)，可順利載入、運行具1兆組參數 (1 trillion parameter) 的Kimi-K2-Thinking模型。

功耗僅500W，能效比大幅優於GPU叢集

而值得注意的是，這套由4台Mac Studio組成的運算叢集，在運行龐大模型時的總功耗低於500瓦。

與傳統PC的GPU方案相比，這項數據顯得驚人。作為對比，單張NVIDIA RTX 5090顯示卡的額定功耗就已經超過575W (實際需求可能更高)。換句話說，Mac叢集的功耗大約僅有典型GPU叢集的1/10，在能效表現上具有顯著優勢。

MLX支援M5神經加速器，惟硬體支援有「尷尬」

此外，macOS 26.2也將賦予蘋果開源的MLX專案完整權限，使其能直接存取M5處理器上的神經加速器 (Neural Accelerator)，將能大幅提升AI推論速度。

不過，這裡存在一個硬體限制：目前市面上唯一的M5處理器Mac機種——14吋MacBook Pro，其連接埠僅支援Thunderbolt 4規格，意味這款最新的M5處理器筆電，反而暫時無法利用這項最新的Thunderbolt 5叢集功能 。

儘管頂規Mac Studio (M3 Ultra處理器、512GB記憶體) 售價高昂 (從9499美元起跳) ，但對於已經擁有Mac Studio、Mac mini或MacBook Pro的實驗室與企業而言，這項功能提供了一個極具吸引力的選項，讓現有設備能透過串接，搖身一變成為處理大型AI模型的利器。

Mac原本就具備運算堆疊能力

實際上，蘋果很早就已經讓Mac機種具備運算堆疊能力，例如WWDC 2019期間便示範利用多台Mac mini串接構成協同運算伺服器，透過運算效能虛擬化讓iPad Pro等裝置也能對應需要更高運算效能執行模式，同時也能作為雲端伺服器使用，並且能依照需求增加Mac mini串接數量。

而AWS也曾在re:Invent 2020大會期間，展示以Mac mini為建構基礎的EC2 Mac執行個體，讓打造iOS、Mac平台App的開發者，能以更短時間建構適合蘋果作業系統服務執行環境，並且能依照流量使用需求擴展儲存容量，同樣也是以AWS按量計費定價方式使用。

更多Mashdigi.com報導：

Google推出「Nano Banana Pro」影像生成平台，整合Gemini 3模型、強化文字渲染與14張圖合成能力

Android Quick Share正式支援與蘋果AirDrop互通，Pixel 10系列率先搭載、打破跨平台傳檔高牆

Xbox合作夥伴預覽重點彙整：Ally X「全螢幕模式」下放、Zork 代碼開源，多款遊戲登上Xbox