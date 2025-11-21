「丈母娘風」選手奪冠引爆罵聲！深圳模特賽認了：獎項頒錯人

深圳模特賽爆烏龍！15號被誤頒女模冠軍，實際冠軍為37號，主辦稱作業疏失所致。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 深圳舉行的國際模特大賽頒獎活動出現重大失誤，15號選手被錯誤宣布為女模組廣東冠軍，引起現場譁然。她較成熟的外型與豐腴體態讓許多觀眾不敢置信。主辦單位昨(19)日解釋，15號選手應屬太太組冠軍，而女模組冠軍其實是 37號選手，獎杯與證書因作業疏漏而誤發。

根據外媒《紅星新聞》引述大賽組委會副主席羅雲琦的說法指出，現場共有女模、太太、兒童及男模等分組評選。15號選手實際上是奪得「太太組冠軍」，至於「女模特組廣東冠軍」真正的得主應為37號選手。羅雲琦解釋，由於頒獎證書採透明公開樣式，工作人員在混亂中一時不察，才會誤將獎盃與證書錯頒給15號選手，造成這場尷尬的誤會。

這場發生於16日的插曲在網路上迅速發酵，由於15號選手的外型較為成熟且豐腴，與一般人對「模特兒后冠」的刻板印象有極大落差，導致「內定」、「資本勝利」及「黑箱作業」等負面傳聞甚囂塵上。觀眾難以置信的反應，一度讓賽事公正性備受質疑。

面對外界揣測，主辦單位嚴正否認「帶資進組」謠言，強調純屬行政作業疏失。目前已主動聯繫15號選手致歉並補寄正確證書，同時向社會大眾表達歉意。官方重申，各組別評選標準不同，對於造成參賽者困擾與外界誤解深感抱歉，盼平息這場因失誤引發的風波。

