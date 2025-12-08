不副署僅能用一次引藍白倒閣？林智群轟「公布不執行」才會被攻擊：你打他10槍，他們都不敢倒閣

近日行政院長卓榮泰針對立法院否決院版財劃法覆議案一事，對外表達將「公布不執行」，絕不會用違法錯誤的財劃法來編列明年度中央預算，此發言引起各界反彈；後續民進黨發言人卓冠廷發文稱「不副署」只能用一次，逼藍白倒閣，因此時機要慎選。對此，律師林智群怒轟，公布不執行才會被藍白攻擊，並直言藍白就是不敢倒閣，哪來「一顆子彈」之說？你打他10槍，他們都不敢倒閣。

林智群表示，看到民進黨對於「不副署」、「不執行」的說法是，不副署很珍貴，只有一顆子彈，要挑全民比較關心的法案「拒絕副署」，藍白倒閣，執政黨才有說服力；他直言，看了頭都暈了。

林智群批評：「法律公布生效，不去執行，才會被藍白攻擊好不好！你可以做、拖著不執行，但還講出來不執行，那就是給人話柄。不副署，讓法案不生效，才是正道！行政院跟立法院對撞，不爽，大家來訴諸最新民意。」



林智群直言，藍白就是不敢倒閣，哪來「一顆子彈」之說？以藍白這兩年倒施逆行的一連串作為，接下來「有問題的法案」都「不副署」，也是剛好而已。



林智群再批，以為藍白敢倒閣嗎？民眾黨之前用「超越藍綠」這種謊言騙了一堆票，結果變成小藍教，再重新選，貪污阿北輔選，還會有八席不分區嗎？那些國民黨立法委員七月才挺過大罷免，花了一堆錢，他們想回自己選區再戰一次嗎？



林智群痛斥，藍白都拿機關槍亂射了，你還在那裡一顆子彈？你打他10槍，他都不敢倒閣，讓他們在立法院裡面自己玩辦家家酒好了，「行政院長不副署，藍白委員跳腳，叫他們去憲法法庭啊！癱瘓憲法法庭的是藍白，不能只有別人在痛，他們在爽！」

