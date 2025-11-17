中國揚言全球抓捕 沈伯洋「1招」反制喊：不怕

即時中心／潘柏廷報導

民進黨立委沈伯洋抗中色彩明顯，近期被中國揚言要「全球抓捕」，消息一出引起國內外高度關注。對此，民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》中，沈伯洋強調，中國恐嚇的對象不只是立委，而是全體台灣人民，必須加以防備。針對藍營立委卻對此出言嘲諷，甚至說「自作自受」，沈伯洋則反問，難道得罪中國就該被威脅嗎？尤其身為立法院長的韓國瑜，更應該對此表態，而不是迴避。

沈伯洋今日在直播節目《午青LIVE》與吳崢連線中指出，已要求陸委會加強宣導中國的危險性，包括李明哲僅因社群發言就被判刑的案例。他認為，中國對台心戰向來從政治人物、國軍開始，他也堅定表示，除了自己不害怕，也要把這份不害怕散播給大家，自己的責任就是把勇氣帶給更多台灣人。



同時，沈伯洋喊話，中國越打壓，台灣人越不應屈服；因此這次臨時決定不以視訊，親赴德國國會，盡100%努力，這也是國會外交的突破，現在國際友台力量正在累積，自己也將會繼續出國行程，反擊中國威脅。



對此，吳崢則痛批，中國所謂的緝捕只是政治恐嚇，真正目的在殺雞儆猴、製造台灣社會不安，而總統賴清德今早受訪時也再度對韓國瑜喊話「勿替侵略者找藉口」。吳崢強調，不分黨派，只要屬於同一個國家，就必須一致對外，共同面對中國對台灣的政治恐嚇。

