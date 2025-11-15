中國氣炸轟日本「為台獨撐腰」！主播播報一半脫口：是又怎樣咬我啊

政治中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，不過近來中日關係惡化還有一件事，我國前駐日代表謝長廷日前獲日本政府頒發旭日大綬章，肯定他駐日8年對台日雙方關係的貢獻，讓中國氣炸喊，是否有意為「台獨」分子撐腰打氣？主播王顯瑜近日播報時就脫口嗆，「是又怎樣？」

王顯瑜是新聞節目《全球聊天室》的主持人，近日他在節目中談到中日關係時，提到我國前駐日代表謝長廷獲日本政府頒發旭日大綬章，肯定他駐日8年對台日雙方關係的貢獻。但消息傳到中國後，卻讓中國外交部氣炸，這個月6日在記者會中質問，日方意欲何為？是否有意為「台獨」分子撐腰打氣？王顯瑜播報時提到此事，就脫口嗆「說真的是又怎樣？咬我啊！」影片在網路上瘋傳。

謝長廷獲授「旭日大綬章」（圖／翻攝自謝長廷臉書）

不過這也不是王顯瑜第一次在播報時流露真性情，今年7月初，主播王顯瑜在播報新聞時，就曾痛批民眾黨主席黃國昌的發言「我每一次看黃國昌開記者會，也覺得他講的每一句話都垃圾到極點，在浪費所有人的時間」，不過後來王顯瑜也及時道歉獲得高評價。

今年10月他在節目中介紹美中印太防衛據點，談到印太的地緣情勢變化多端時，腳下也跟著投影出台灣、中國的地理位置圖，而王顯瑜站的位置正好是在中國，王顯瑜見狀後立刻一個跨步，「跨過台灣海峽」走到台灣的位置，並表示「站過來、站過來，此生不當中國人」。

