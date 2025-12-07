全台「台積宅」重創！房價持續下修 數據曝實：年跌幅最慘逼近1成
記者陳韋帆／綜合報導
最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」揭曉，今年2025年Q3持續走跌，以台積宅為主的科技園區買氣最疲弱，房價持續走跌，台南季跌4.7%、新竹季跌2.9%最多，台中、高雄則跌幅收斂，分別季跌0.8%和0.6%，各園區年跌幅7~9%不等。
永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區雖然有未來人口就業利多，但建設期間人口、機能尚未完全到位，眼下央行信用管制、房貸緊縮，市場買氣降溫，購屋族心態趨於保守，房市回歸理性，故出現了全面下修的狀態。
他進一步指出，目前四大園區跌勢略有不同，台南、新竹本季持續擴大，而高雄、台中出現緩跌，主要是先跌、後跌的差異，但整體而言，市場已回歸理性基本面，投資需求減弱、自住買盤謹慎，市場已進入量縮、價格修正的整理期，估全年跌幅皆為7~9%。
全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，前幾年建商、投資客大炒台積宅，也帶動了區域中古屋走揚，但在地非科技業的民眾，薪資並不會因此隨之上漲，故大多為炒作盤造成的超漲，如今政府預售屋禁轉、房地合一稅、囤房稅、限貸令等各種打房政策一波波推出，投資客退潮，價格自然出現下修。
至於房價是否回到炒作前？他指出，恐怕不容易，畢竟台灣房價長期漲易跌難，但如果是台積宅外圍第二、第三線區域，推案量又過大，就要特別留意了，畢竟台積電確認部分產能須移至美國，迄今也無法明確得知影響多大，若缺乏大量高薪科技人士支撐，自然就會出現明顯回跌。
更多三立新聞網報導
獨家／陽明山神秘住宅 民控涉國有地賤租侵占蓋違建：好像沒政府一樣！
台灣惡法！「婚姻無後」喪偶得跟姑叔爭遺產 地政士揭無戰火2繼承典範
2千坪公設淪毛胚屋1／告上法院建商也不理 淡水海都3住戶控宏盛5年沒動
2千坪公設淪毛胚屋2／海都3住戶怒控宏盛5年不理 宏泰人壽：認知不同
其他人也在看
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 17 分鐘前 ・ 455
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 9 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 118
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 167
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 100
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 215
沒說退選！ 賴瑞隆先處理孩子問題：會努力為人民服務
民進黨立委賴瑞隆的兒子日前被爆出校園霸凌同學，引發各界嘩然，今（7）日下午召開記者會，除了再次向女同學及家長致歉外，並提到已安排孩子轉學及帶他去看心理醫師的後續處置。期間被問到是否繼續競選的行程，賴瑞隆回應，「現階段就是先處理孩子的問題，做為一個公眾人物，還是會努力為人民服務，誠實的面對及檢討改進，我會繼續努力」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 90
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 29
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 399
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 75
（影）藍鳥球迷大罵「都是你搞砸了！」道奇「自由人」訪兒童醫院竟被轟出門
世界大賽第3戰第18局擊出再見全壘打的道奇一壘手弗利曼（Freddie Freeman），今天在個人社群IG平台PO出一段造訪兒童醫院的慈善捐助影片，具有加拿大血統的他，先是被院童無視，之後還被丟娃娃給趕了出去。太報 ・ 5 小時前 ・ 1
舒華「化身藍仙子」露美腿登世運主持 ACON直播驚見空位超多
韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）昨（7日）落幕，適逢10周年今（7日）也繼續在高雄國家體育館（世運主場館）舉辦大型音樂祭「ACON 2025」，由女團i-dle成員舒華、男團Cravity成員Allen兩位台灣出身的孩子，搭配戲劇男神李濬榮和女團Kiiikiii成員Sui擔任主持人，不過從直播中就能看出看台區空位相當多，儘管最貴票價僅台幣3588元，粉絲仍不買賬。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
冬盟》台灣山林從墊底逆襲第3名 彭政閔感受到新世代的不同
冬季聯盟台灣山林在例行賽事墊底，因為韓國職棒聯隊提前回國，山林進入4強排名賽，最終在季軍戰逆轉海洋，總教練彭政閔賽後受訪表示，感受到新世代的不同，「主觀意識比較重。」更需要時間讓雙方去傾聽、溝通，融入彼此去整合。TSNA ・ 3 小時前 ・ 3
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 377
柯文哲直播開炮賴清德「通匪」 郭正亮點評感嘆：頭腦比賴清楚太多
台灣民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌4日晚間於YouTube直播達5萬人同時收看，其中談及總統賴清德4日接受《紐約時報》專訪時稱台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題，柯文哲對此表示「「通匪！國安法！控告賴清德通匪。」談及2026年地方公職人員選舉藍白合，柯文哲則表示「只要規則清楚就好，不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，那個讓3%、6%，那實在太好笑......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 123
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3