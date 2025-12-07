全台「台積宅」重創！房價持續下修 數據曝實：年跌幅最慘逼近1成

記者陳韋帆／綜合報導

最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」揭曉，今年2025年Q3持續走跌，以台積宅為主的科技園區買氣最疲弱，房價持續走跌，台南季跌4.7%、新竹季跌2.9%最多，台中、高雄則跌幅收斂，分別季跌0.8%和0.6%，各園區年跌幅7~9%不等。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區雖然有未來人口就業利多，但建設期間人口、機能尚未完全到位，眼下央行信用管制、房貸緊縮，市場買氣降溫，購屋族心態趨於保守，房市回歸理性，故出現了全面下修的狀態。

他進一步指出，目前四大園區跌勢略有不同，台南、新竹本季持續擴大，而高雄、台中出現緩跌，主要是先跌、後跌的差異，但整體而言，市場已回歸理性基本面，投資需求減弱、自住買盤謹慎，市場已進入量縮、價格修正的整理期，估全年跌幅皆為7~9%。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，前幾年建商、投資客大炒台積宅，也帶動了區域中古屋走揚，但在地非科技業的民眾，薪資並不會因此隨之上漲，故大多為炒作盤造成的超漲，如今政府預售屋禁轉、房地合一稅、囤房稅、限貸令等各種打房政策一波波推出，投資客退潮，價格自然出現下修。

至於房價是否回到炒作前？他指出，恐怕不容易，畢竟台灣房價長期漲易跌難，但如果是台積宅外圍第二、第三線區域，推案量又過大，就要特別留意了，畢竟台積電確認部分產能須移至美國，迄今也無法明確得知影響多大，若缺乏大量高薪科技人士支撐，自然就會出現明顯回跌。

