北富銀行動銀行用戶達500萬 月使用戶數年增15%

（中央社記者蘇思云台北12日電）台北富邦銀行今天表示，去年11月推出全新行動銀行Fubon+，目前註冊用戶數高達500萬人，月使用戶數更較去年同期增加15%，並也推出刷卡身分驗證綁定服務，成為全台首家在信用卡線上交易導入國際最新FIDO2通行密鑰技術的銀行。

北富銀今天發布新聞稿，行動銀行Fubon+，讓用戶可以在單一平台完成帳戶查詢、轉帳繳費、投資理財，或掌握貸款、保險、證券等資產狀況。Fubon+推出刷卡身分驗證綁定服務，成為全台首家在信用卡線上交易導入國際最新FIDO2（Fast Identity Online 2）通行密鑰技術的銀行。

北富銀指出，目前持卡人在網路交易時多以一次性密碼（OTP）進行身分驗證，雖然OTP本身也具備一定安全性，但近年詐騙手法日益猖獗，歹徒常透過釣魚網站或社交工程手段誘騙用戶輸入OTP，進而造成信用卡盜刷風險。透過密鑰技術，Fubon+讓用戶可直接以指紋或臉部識別等生物辨識方式完成刷卡驗證，提升交易安全性。（編輯：林淑媛）1141112