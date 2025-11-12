北富銀行動銀行用戶達500萬 月使用戶數年增15%
（中央社記者蘇思云台北12日電）台北富邦銀行今天表示，去年11月推出全新行動銀行Fubon+，目前註冊用戶數高達500萬人，月使用戶數更較去年同期增加15%，並也推出刷卡身分驗證綁定服務，成為全台首家在信用卡線上交易導入國際最新FIDO2通行密鑰技術的銀行。
北富銀今天發布新聞稿，行動銀行Fubon+，讓用戶可以在單一平台完成帳戶查詢、轉帳繳費、投資理財，或掌握貸款、保險、證券等資產狀況。Fubon+推出刷卡身分驗證綁定服務，成為全台首家在信用卡線上交易導入國際最新FIDO2（Fast Identity Online 2）通行密鑰技術的銀行。
北富銀指出，目前持卡人在網路交易時多以一次性密碼（OTP）進行身分驗證，雖然OTP本身也具備一定安全性，但近年詐騙手法日益猖獗，歹徒常透過釣魚網站或社交工程手段誘騙用戶輸入OTP，進而造成信用卡盜刷風險。透過密鑰技術，Fubon+讓用戶可直接以指紋或臉部識別等生物辨識方式完成刷卡驗證，提升交易安全性。（編輯：林淑媛）1141112
其他人也在看
周年慶加普發現金 新光三越：11月業績成長5％ 達400萬人流
首批普發現金於12日陸續入帳，新光三越表示， 今年百貨周年慶開紅盤，搭上普發現金效益將更明顯，預估全台分店11月累積業績較去年同期成長5％，並可帶來400萬人流，較去年同期成長5％至10％。中時財經即時 ・ 17 小時前
【公告】太空梭召開法人說明會相關資訊
日 期：2025年11月12日公司名稱：太空梭(2440)主 旨：太空梭召開法人說明會相關資訊發言人：林子鑫說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/281.召開法人說明會之日期：114/11/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 16 小時前
【公告】富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司公告授信資產之債權處分
日 期：2025年11月11日公司名稱：富邦金(2881)主 旨：富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司公告授信資產之債權處分發言人：韓蔚廷說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:聯合授信案授信資產2.事實發生日:114/11/11~114/11/113.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:依內部管理辦法規定辦理民國114年11月11日5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金壹仟萬元整6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:兆豐國際商業銀行，非實質關係人7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:處分中央社財經 ・ 1 天前
合庫人壽穩健經營 持續捐助3,300萬元支持家庭照顧者
合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年。今年再度展現企業社會責任，以每張房貸壽險保單捐款300元支持各項家庭照顧服務，截至今年第四季，累計捐款金額已達3,300萬元，持續為台灣社會注入溫暖與力量。中時財經即時 ・ 15 小時前
數發部：持續與各界協作 盼台灣成為最會用AI國家
（中央社記者趙敏雅台北12日電）數發部次長侯宜秀今天表示，政府在人工智慧（AI）資料與應用方面投入資源，各部會正盤點適合的資料，未來可上架到台灣主權AI語言資料庫，將釋出初步成果，數發部也會持續與各界協作，希望讓台灣成為最會運用AI的國家。中央社 ・ 15 小時前
全球人壽實踐公平待客 獨董變身超級客服 多路並進強化防詐
全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，落實公平待客原則，具體成效深獲肯定，於金管會114年度「公平待客原則評核結果」，名列壽險業排名前25%。與此同時，全球人壽持續推動獨立董事一日客服體驗活動、同仁參訪刑事警察局詐欺犯罪防制中心165反詐騙諮詢專線、強化臨櫃防詐關懷與安全機制，以實際行動確保保戶權益，致力提供保戶專業、安心且溫暖的保險服務體驗。中時財經即時 ・ 16 小時前
遠雄人壽摯友日 走進AI互動仙境 創新推廣環境永續
遠雄人壽積極推動社會共好，深化與保戶及公益夥伴的情感連結，以創新方式推廣環境永續，在「遠雄人壽摯友日」中邀請保戶與公益好友一同走進《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅》，透過光影AI互動，共同關注及重新省思環保永續議題，讓藝術成為連結人與社會的橋樑，感受企業文化的溫度與深度。中時財經即時 ・ 15 小時前
靜待美政府重啟＋中南部休假 匯市交投台幣冷收31.069元
美國勞動市場放緩，打擊美元升勢，新台幣兌美元匯率早盤小升開出，外資延續匯出方向，而匯價來到相對低位，出口商也進場拋匯，形成買賣力道對作，盤中升貶互見，最終小幅收貶作收，市場靜待美政府重啟，加上鳳凰颱風影響，中南部縣市休假，市場交投清淡，匯市成交量相對低迷。中時財經即時 ・ 15 小時前
花蓮女中以好客藝術村提案獲獎 鄉長游淑貞讚同學創意活化數位升級
吉安鄉長游淑貞長期關注教育扎根與青年創意培力，推動多項跨域學習與地方創生計畫，也鼓勵學生以創意思維發現家鄉之美。游鄉長親赴花蓮女中，表揚五位優秀學生：葉宛柔、葉宣彤、陳元馨、蔡錂及林家榆，同學們以「慶逢花開時‧吉安好客藝術村探秘之旅」為題參與2025年花蓮創新創業嘉年華青年夢想家提案（見圖），榮獲花蓮縣青年發展中心行動獎勵金肯定。由於該提案是以吉安鄉慶豐村「好客藝術村」為主要場域，游淑貞特前往祝賀並詳細了解創作意涵，肯定學生以創新思維推動地方文化傳承的行動力。指導老師林峻有表示，感謝游淑貞鄉長親自蒞臨鼓勵，讓學生們感受到地方首長的重視，帶給莫大的榮譽與鼓舞。團隊中有四位成員來自吉安，經過公共性、安全性與可操作性等多方評估，最終選定具有移民村歷史底蘊的「好客藝術村」作為實境 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
什麼是「百分之百美國本土外包」？這家新創把海外外包工作帶回美國小鎮
美國南部與中部地區多個人口稀少的小鎮，正迎來一場出人意料的經濟轉變。資訊科技與客戶服務公司Provalus正在將原本外包至海外的科技職缺，帶回美國本土的鄉村地區，為當地創造前所未有的就業機會。與多數企業追求都會區發展不同，Provalus刻意選擇人口介於0.5至1.5萬人之間、曾經歷撤資與經濟凋敝的城鎮設立據點。這些地方過去多仰賴農業或製造業，對科技產業而言......風傳媒 ・ 15 小時前
華航攜手荷蘭航空 航向芬蘭赫爾辛基
華航今日舉行法說，華航董事長高星潢指出，客運在北美、日本、歐洲等地將陸續增班、開闢新航點，其中，除敲定新開美國鳳凰城航點外，也確定與和荷蘭航空共掛航班， 飛航芬蘭赫爾辛基，等市場養成、需求出來後，會評估直飛赫爾辛基航點。高星潢指出，華航在北美布局是西岸往東岸、再往內陸走，除了12月3日新開美國鳳凰城自由時報 ・ 15 小時前
遊戲廠智冠前三季EPS 5.84元、年減7%
老牌遊戲廠智冠（5478）今（12）日指出，第三季受惠於暑假期間，遊戲通路經銷及廣宣行銷需求上升，帶動季營收表現增長，單季歸屬於本公司業主稅後淨利2.53億元，EPS為1.69元；前三季累計EPS為5.84元、年減7.7%。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
Gogolook前三季營業利益創歷史新高 每股盈餘0.23元轉虧為盈
Gogolook（6902）今（12）日公布今年第三季財務成果，受惠營收穩健成長與營運效率提升，本業已連續三季獲利，前三季營業利益0.26億元，創歷史同期新高，稅後淨利769萬元，每股盈餘0.23元，轉虧為盈。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
【公告】台境*董事會通過114年第3季合併財報務告
日 期：2025年11月12日公司名稱：台境*(8476)主 旨：台境*董事會通過114年第3季合併財報務告發言人：龔信愷說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/122.審計委員會通過日期:114/11/123.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):919,3715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188,5936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,4407.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,6348.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,1569.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,85810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4711.期末總資產(仟元):3,853,25212.期末總負債(仟元):2,023,19913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,794,57514.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 16 小時前
外資不回頭、熱錢續匯出！新台幣貶1.7分、收31.069元
儘管台股28000點得而復失，但今日仍上漲逾百點，新台幣兌美元匯率走勢分歧，今日整天都在31元價位徘徊，最後收在31.069元、貶值1.7分，匯價連2黑、續創逾半年新低，成交量降至16.575億美元。台股今天漲162.14點，收在27947.09點，三大法人合計賣超77.97億元。其中，外資連續9個自由時報 ・ 15 小時前
【公告】瑞(示其)電通受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
日 期：2025年11月12日公司名稱：瑞祺電通(6416)主 旨：瑞祺電通受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人：陳衍詳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/12/011.召開法人說明會之日期：114/12/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況等相關資訊。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 15 小時前
群光前三季EPS 8.01元 創同期次高
群光（2385）12日公告今年第三季財報，第三季營收、毛利、毛利率、營業利益、以及營業利益率均達今年以來新高。營收達248.08億元，季增1％。產品結構轉佳，再加上台幣小幅貶值的影響下，第三季毛利率為19.1％，季增1.4個百分點，營業利益達23.58億元，季增23％，稅後純益為20.86億元，淨利率為8.4%，EPS為2.87元。中時財經即時 ・ 16 小時前
【公告】中鋼董事會決議取得子公司興達海基公司之主要資產負債
日 期：2025年11月12日公司名稱：中鋼(2002)主 旨：中鋼董事會決議取得子公司興達海基公司之主要資產負債發言人：鄭際昭說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:114/11/123.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:不適用4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):興達海洋基礎股份有限公司(以下簡稱興達海基公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:興達海基公司為本公司持股達100%之子公司，本次交易係屬集團內財務結構調整，對本公司之股東權益無重大影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:目的：協助興達海基公司改善財務結構暨調整經營方向。對價條件：本公司擬以不超過新台幣138,500仟元取得興達海基公司之主要資產負債。支付時點：依雙方合約所訂時程支付。8.併購後預計產生之效益:改善興達海基公司財務結構9.併購對每中央社財經 ・ 16 小時前
華航：倫敦與布拉格等增班 赫爾辛基與荷航共掛航班
（中央社記者江明晏台北12日電）展望2026年，華航表示，「力拚客貨雙贏」，樂觀看待明年營運，客運將陸續增班紐約、倫敦、布拉格等，新航點除新增鳳凰城，也評估北美內陸、日本等二線城市，芬蘭赫爾辛基則確定和荷蘭航空合作共掛航班，市場養成後有空間開航。中央社 ・ 15 小時前
一早被錢砸醒！民眾嗨喊：普發一萬入賬 最快發放銀行曝
一早被錢砸醒！民眾嗨喊：普發一萬入賬 最快發放銀行曝EBC東森新聞 ・ 23 小時前