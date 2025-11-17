台中35店家賣芬普尼蛋 衛局長稱「假日無人力走訪」挨轟

台中市食品藥物安全處估計有近4萬顆彰化問題蛋流向台中35家下游商家。圖為民眾打算退回的毒蛋。(記者歐素美攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕彰化文雅畜牧場生產雞蛋本月4日檢出農藥「芬普尼」超標，依法移動管制、禁止出貨，台中市食品藥物安全處估計有近4萬顆流向台中35家下游商家，市府在民進黨市議員要求下公布名單，不過，衛生局長曾梓展竟稱「週六、日只有值班人員上班」，只能電話詢問店家流向，台中市議員江肇國痛批「全部螺絲鬆了，台中市官員只會做太平官。」

台中市衛生局食品藥物安全處經民進黨市議員陳俞融等人要求，今天下午公布35家下游商家名單，江肇國接續質詢曾梓展，他表示，14日週五查到有「芬普尼」雞蛋流到台中進行預防下架，到今天已經72小時，民眾不知道蛋到哪裡去了，有些已經吃下肚，官員有派人去店家走訪嗎？曾梓展答詢稱，由於週五晚上查到，隔天週六、日只有值班人員，只能電話聯絡(下游業者；議員痛批難道用電話遙控、市民會安心嗎？

市長盧秀燕在場答詢稱，查訪SOP(處理流程)還需改進，要做更細膩嚴格。曾梓展說，14日主動查出雞蛋流到台中，已進行預防性下架，至於是不是賣完還需進一步查訪。

江肇國痛批，162籃共3000多台斤問題蛋，到底流到哪裡去，電話打一打說沒問題、推給出事蛋廠嗎，14日主動查出來拍手肯定你們，但是後面做法不夠周全，假日沒去上班，市府全部螺絲鬆了、只會做太平官。

台中市衛生局長曾梓展稱「週六、日只有值班人員上班」，只能電話詢問店家流向，市議員江肇國痛批「全部螺絲鬆了，台中市官員只會做太平官。」(記者黃旭磊攝)

