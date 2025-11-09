社會中心／吳玟誼 吳培嘉 台北報導

又是禍從天降，這一回，竟然是"玻璃窗"！颱風雖然還沒登陸，但已經帶來陣陣強風，其中，在台北大安區的敦化南路上，就有一棟老舊大樓的玻璃窗，在中午時分，突然被強風吹落，整片窗戶從6樓掉到馬路中央，碎玻璃噴濺一地，嚇壞不少用路人，所幸沒有砸到人車。

汽車緩緩往前開，後方突然厚厚一片玻璃窗，碰的一聲，從天而降，一旁騎士見狀，也嚇得趕緊閃開。

不只汽機車駕駛嚇壞，經過路人也看傻眼，只見一大片玻璃窗就掉在馬路中央，有民眾拍下這畫面，直呼"還好我遲到了"，不然這重力加速度砸到人，真的太恐怖。

台北大安天降玻璃窗! 大樓窗戶墜落馬路中央嚇壞行人。（圖／民視新聞）





大樓保全接獲通報，就怕發生危險，趕緊把玻璃窗拿走，並且拚命掃玻璃碎片。

事發就在9號中午，台北大安區敦化南路一棟老舊大樓6樓，疑似一邊窗戶沒關，當時一陣風吹進來，另一扇長約110公分、寬約90公分的窗戶，硬生生掉下來。據了解，6樓本來是一間公司，6月時搬離開，現在空蕩蕩一片，上個月有請人來修繕清理，沒想到，疑似窗戶沒關緊，發生意外。





台北大安天降玻璃窗! 大樓窗戶墜落馬路中央嚇壞行人。（圖／民視新聞）





員警事後也趕緊聯繫屋主，把其他窗戶加固。警方也呼籲，颱風來勢洶洶，民眾一定要固定好門窗，尤其老舊房屋，否則天將危物砸到人，後果不堪設想。





