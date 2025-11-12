否認與KK詐騙園區有關！泰王出訪北京前夕，柬埔寨賭場大亨佘智江被引渡中國受審

泰王拉瑪十世（Maha Vajiralongkorn）即將出訪北京之際，曼谷警方12日突然大動作進行引渡，將一名被中國長年通緝的賭場大亨佘智江（She Zhijiang），直接送回中國接受審判，直接斷絕他過往長達數年對抗引渡令的努力。泰國政府此舉，很明顯就是做給中國看，以此強化中泰合作關係、共同打擊和瓦解盤據緬甸、柬埔寨和寮國等地的跨國犯罪集團勢力。

根據BBC報導，泰國皇家警察副總長吉拉波（Jirabhop Bhuridej）向媒體表示，本次引述的罪犯人選，名叫佘智江，他是一名中國出生、後歸化柬埔寨國籍的男子，他打從2014 年以來，一直因涉嫌經營非法賭博集團而被中國通緝，甚至登上中國向國際刑警組織（Interpol）發出的紅色通緝令。

佘智江在2022年於曼谷被捕後，一直否認參與詐騙活動，或是和緬甸邊境的KK園區有任何瓜葛。

本次引渡，就發生在泰國國王瓦集拉隆功和王后訪問北京前一天，這也是泰國在位君主、首次對中國進行國事訪問，對此中國駐曼谷大使館政治參贊趙夢濤，表達「誠摯的感謝」。

廣告 廣告

現年43歲的佘智江，出生於中國湖南一個貧困的村莊，14歲輟學後自學電腦程式設計，年僅20歲就移居菲律賓、投身當地蓬勃發展的線上賭博業，隨著馬尼拉打擊線上博奕產業，他將業務擴展到柬埔寨和東南亞其他國家，根據美國財政部的資料顯示，他同時持有柬埔寨和緬甸的公民身份。

柬埔寨前亞太集團主席佘智江（中），在被泰國關押多年後，12日正式被引渡回中國受審。（美聯社）

這位博奕大亨名下曾掌握亞太國際控股集團，並擔任該集團主席多年，亞太集團在東南亞多國從事房地產開發、銷售、租賃、城市管理和水療等業務，勢力遍及柬埔寨、菲律賓和緬甸等多國，他也經營多個網路賭博平台，主打中國玩家、藉此吸金數十億美元。

佘智江在2022年前往泰國曼谷參加會議，卻在途中遭到泰國執法機構誘捕，並被關入曼谷中央監獄至今。半島電視台曾對他進行一對一訪問，佘智江自稱是中國國安局外勤人員，甚至知道所謂菲律賓華人市長Alice Guo（據稱本名郭華萍）的真實身份，他之所以拒絕被引渡，是因為知道自己一旦回國，必然面臨死刑懲罰。

2019年5月1日，泰王瓦吉拉隆功與蘇蒂達王后舉行婚禮。（AP）

雖然佘不斷聲稱、自己與惡名昭彰的KK園區無關，但是目前由聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）追查的案件資料顯示，他經營最臭名的項目之一，就是位於緬甸靠近泰國邊境的水溝谷（Shwe Kokko）地區，而該區域正是詐騙網絡的核心地帶，聚集大量詐騙組織、利用精心設計的愛情騙局或商業詐欺，鎖定世界另一端的無辜受害者，從毫無戒心的受害者手中榨取數十億美元。

根據調查與逃脫者口述，園區有部份受害者是自願前往詐騙中心，但更多人是被欺騙販運、並被關押在如同監獄的地區，被迫上線欺詐他人。

中國最近一次嚴打相關詐騙的判決，就是上星期由深圳人民法院、對緬北白家5名主嫌做出死刑裁決。

更多風傳媒報導

