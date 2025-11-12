海陸士兵不服管理怒推排長 勒頸嗆「不要出大門、我要弄死你」 109

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

桃園市龜山區海軍陸戰隊66旅一名張姓志願役上兵，今年3月間不服部隊傅姓中尉排長管教，竟將排長推摔在地，還勒住他的頸部嗆「我要弄死你」，經部隊報請桃園憲兵隊將張男移送偵辦；桃園地檢署全案偵結後，依《陸海空軍刑法》對上官施強暴恐嚇罪嫌起訴張男，並審酌張男入伍服役已超過4年，對上官竟施以暴行，因此建請法院從重量刑。

檢方指出，張男在海軍陸戰隊66旅工兵連擔任上兵，但與排長相處不睦，長期不服他的管教，今年3月30日晚間6時許，張男竟在營區內將排長推摔在地，還以右前臂勒住排長頸部威脅：「有本事不要出大門、我就弄死你。」排長通報部隊高司，立即報請桃園憲兵隊將張男移送偵辦。

張男面對檢方偵訊時坦承犯行，檢方認為張男所為觸犯《陸海空軍刑法》對上官施強暴恐嚇罪嫌，且張男入伍服役已超過4年，對糾正他的上官竟施以暴行，顯見法紀觀念淡薄，對部隊管理紀律造成危害，全案偵結後，依對上官施強暴恐嚇罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

