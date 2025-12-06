哈佛巴西客座教授因氣槍事件遭逮！警方否認仇恨犯罪 川普政府卻定調反猶

哈佛大學（Harvard University）。（圖／達志／美聯社）

哈佛法學院（Harvard Law School）的1名客座教授，因在猶太贖罪日前夕於麻州1間猶太會堂附近射擊粒彈槍（pellet gun，氣槍），而遭到美國移民和海關執法局（ICE）逮捕，雖然案件本身並未被當地執法單位視為仇恨犯罪，但川普（Donald Trump）政府卻以「反猶太主義槍擊事件」定調此案。

據《路透社》報導，涉案者是巴西聖保羅大學法學院（University of Sao Paulo Law School）副教授戈維亞（Carlos Portugal Gouvea），本學期在哈佛任教。

10月1日，麻州布魯克林（Brookline）警方接獲通報，指稱有人在「貝斯錫安會堂」（Temple Beth Zion）附近持有槍械。警方趕抵後逮捕戈維亞，而他則表示自己只是使用粒彈槍獵捕老鼠，並不知道附近是1座猶太會堂，也不知道正值宗教節日前夕。

當地警方的最終調查結果顯示，事件並未帶有反猶太動機，「貝斯錫安會堂」也與負責調查的布魯克林警方持相同看法。戈維亞後來與地方法院達成協議，同意接受6個月審前緩刑與支付386.59美元的賠償金，其他如擾亂秩序等指控則遭撤銷。

然而，事件並未就此落幕。川普政府援引該事件，持續向哈佛大學（Harvard University）施壓，批評學校未妥善處理反猶太主義的相關問題，且未能充分保障猶太學生安全。哈佛大學因此與政府多次交鋒，甚至已就政府終止其超過20億美元研究補助一事向法院提起訴訟，而1名聯邦法官已在9月裁定政府行動不當。

戈維亞的臨時非移民簽證在事件後被美國國務院撤銷，並於本週遭ICE逮捕。美國國土安全部（DHS）表示，他已同意離開美國。戈維亞在巴西的媒體代表事後則指出，他是在問訊後獲得「自願離境」的選擇，並於美東時間4日返回了巴西。

