嘉義「包尿布癌末男」收押疑服毒亡…解剖驚見離奇結果：沒癌也無氰化物

社會中心／嘉義報導

「癌末男」遭收押突猝死，法醫解剖後發現死者無罹癌。(圖/翻攝畫面)

嘉義一名「罹癌末期」的羅姓男子（57歲）因涉嫌槍砲案件遭嘉義地院羈押獲准，沒想到，羅男17日凌晨被解還地檢署準備進行相關後續程序時，突疑因氰化物中毒身亡，讓羅男家屬質疑「為何他病成這樣還要押他？讓他那麼痛苦？」、「既然人都被收押後，身上怎麼可能還會有氰化物？」沒想到，在解剖結果出爐後，反讓整起案件更顯離奇。

據了解，15日晚間22時30分許，羅男因持霰彈槍、朝民宅開槍試槍，居民聽見槍響後，嚇得立即報案。警方趕抵現場後，隨後在路上攔查到羅男，並在其行經的產業道路旁查扣一把長槍8顆霰彈及1顆空彈殼，警方也隨即依現行犯將人逮捕並帶返偵訊。

16日下午14時許，羅男被移送嘉義地檢署；檢察官複訊後，認定羅男涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》，屬5年以上重罪，且犯罪嫌疑重大，有滅證與逃亡之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。怎料，羅男於17日凌晨被解還地檢署準備進行相關後續程序時，突然身體不適、昏迷倒地，緊急送醫搶救仍宣告不治。

先前曾報導，羅男生前自稱罹患大腸癌第四期，但到案時精神和身體狀況並無明顯異樣，卻在收押解送看守所前突然猝死；對此，羅男兒子依醫院初步判斷，認為父親明明都身患重病、需包尿布，為何還要裁定收押？且從被逮、移送地檢署、法院到回到看守所，都有進行搜身，又是如何取得氰化物？懷疑父親是服毒物而亡。

沒想到，法醫研究所法醫師解剖後，案情竟出現離奇大反轉，因羅男胃部無明顯杏仁味，初步排除是氰化物中毒；令人震驚的是，羅男根本沒大腸癌，不過有心臟心室肥厚、脂肪浸潤情形，肺臟兩側皆有肺水腫。

為何羅男需要包尿布？據了解，羅男曾施用毒品，研判可能是因生前吸食如K他命等毒品，進而留下永久性傷害。至於確切死因，則需待毒藥物檢驗、病理切片分析出爐後，才能判定。

