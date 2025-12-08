建築師家族老宅，平衡四代家族記憶及現代生活所需
這棟由KantorGG設計總監Giovanni Gunawan親自操刀的住宅，既是他的家居，也是他祖父80多年前購入、承載四代家族記憶的老房子。如何在保留家族情感與滿足現代生活需求之間取得平衡，成為這個項目最大的挑戰。
Giovanni的解決方案是將建築分為「保育」與「創新」兩部分。前庭完整保留了荷蘭殖民時期的外觀和百年磚柱，這些歷史元素承載著荷屬殖民時期的建築特色。內部雖於2019年完成翻新，但仍刻意保持與歷史建築相呼應的風格，作為接待賓客的正式空間。後方則大膽擴建，以當代設計手法打造家人的日常生活區域，形成一種穿梭古今、新舊對話的獨特空間體驗。
面對狹長地段的限制，Giovanni運用流暢的線性布局化解壓迫感。他對線性美學的熱愛展現在懸挑屋頂、交錯結構與高度變化中，為新空間賦予層次感。這種設計手法不僅解決了空間限制，更將劣勢轉化為建築特色。 設計細節也充滿個人故事和家庭回憶。連接新舊空間的熱帶庭院曾是Giovanni童年嬉戲的場所，如今成為家人放慢腳步、彼此交流的靜謐之地。庭院種植了印尼本土植栽與帶有澳洲熱帶風情的樹木，後者呼應Giovanni曾在澳洲求學的成長背景，展現出他對不同文化的包容和融合。庭院不單將自然光線引進建築內，更如同一幅生機盎然的畫作，成為連接前後空間走廊的背景，讓綠意在睡房間流動。
一條長走廊以Giovanni收藏的景觀畫作作為視覺焦點，其落地窗將庭院景致盡收眼底，一直延伸至舊建築部分的睡房。這設計猶如帶領訪客踏上跨越世代的旅程，連結了風格各異的待客與居家空間。 後方的雙層高客廳以深色橡木配搭潔白大理石牆營造莊重典雅的氛圍，柔和光線為挑高空間增添溫馨感。柔軟的弧形梳化引領賓客落座，中央量身訂製的茶几承載日常點滴，自然材質鋪陳的暖色基調交織出親和而高雅的感覺。
比鄰客廳的開放式飯廳是家的中心共享空間，見證世代團聚與親情交融。長型餐桌奠定空間基調，牆上一幅以黃色、藍色、橘色色塊構成的抽象藝術作品為空間注入活力。展櫃中的古董廚具展現 Giovanni 太太對烹飪的熱情，為空間增添生活溫度。餐廚區的中島吧台配置訂製高腳椅，成為家人匆忙早餐或深夜私語的相聚之處，潔白大理石料理枱面配搭深色橡木櫥櫃，展現奢華與溫暖並存的質感。
睡房採用淺色橡木與米白大理石營造沉靜氛圍，搭配細緻鋼材線條增添層次。毗鄰另一座庭院，自然光透過落地窗漫溢房間，消弭內外界限，成為供人休憩、沉思的靜謐空間。
Giovanni分享：「設計家庭住宅意味著在傳承與革新之間找平衡。我希望保留那些承載童年記憶的設計元素，讓它們與我現在的家庭生活交織。我刻意透過各種對比，營造新與舊之間的對話，讓每一位踏入這座房子的人都能感受到其中的用心。」 [gallery size="full" ids="122390,122391,122392"] 圖片來源：Mario Wibowo Photography
