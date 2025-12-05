張軒睿蹲監獄《監男》演律師二代！《泥娃娃》破億再演「臭跩台版康斯坦汀」有望！

【文 / 雀雀】《監所男子囚生記》在愛奇藝熱播中，看點之一便是由一群偶像劇男主角等級的男演員、猶如組團一樣、在劇中演好小螺絲釘並且各司其職，而其中「監男」成員張軒睿飾演一個考不上律師蹲監獄的萬年重考生「魚仔」，戲裡瘋狂散播負能量但依然被隊友接住，是張軒睿的全新戲路嘗試。

《監所男子囚生記》男團成員張軒睿（攝影師：莊泳翔）

張軒睿近期話題話題滿滿，頻登娛樂新聞不是沒有原因，因為2025的張軒睿作品連發令人難以忽視，一連有《我們與惡的距離 II》、《黑盒子－造物獄》與《監所男子囚生記》等戲劇作品讓世人對他另眼相看，且其所主演的台灣恐怖片《泥娃娃》熱賣並正式在本週末成為年度第三部賣座破億國片，連《泥娃娃》導演謝孟儒也讚張軒睿「將片中的除魔道士角色演成『臭跩台版康斯坦汀』」！如今電影在票房上取得好成績，看來張軒睿再披道士戰袍、二度演出「臭跩台版康斯坦汀」有望。

張軒睿化身超帥驅魔人，結手印的流利動作引起觀眾討論。（天予電影提供）

對於今年繳出亮眼作品成績單，張軒睿謙遜回應：「其實最近幾個問世的故事和角色，剛好都是我一路以來很希望能演到的。但我也知道那些角色和以前我演過的角色形象很不一樣，大家並不一定會在第一時間就想到我？所以當角色找上門的時候，我真的很感動，好像跟宇宙許願是能成功的，對我而言都是驚喜，都是禮物，可以讓我挑戰不一樣的戲路。」

《監所男子囚生記》男團成員張軒睿（攝影師：莊泳翔）

《監所男子囚生記》中張軒睿飾演律師家族出身的落漆二代「魚仔」余家俊。張軒睿坦言金鐘導演高炳權給他的角色任務就是「憤世嫉俗」、「滿滿負能量」和「可以一直去嗆爆劇中裡的所有人」，身為演員的他也不敢相信，竟有這麼口無遮攔的角色可以演？「導演有給我免死金牌、要我『嘴巴能多賤就多賤』，他說如果看我嗆過頭了，就會過來阻止我。」張軒睿說，但是演完整齣《監所男子囚生記》的過程中，一次也沒有被高炳權導演制止過：「可能是演得太開心了？每天我都好期待上班，就算當天的戲拍完了，我也都不想回家！」問拍《泥娃娃》張軒睿難道就會想要早點回家嗎？張軒睿秒回：「拍《泥娃娃》也不想回家！因為回家會怕，跟劇組的人在一起『陽氣』比較重比較不會怕！」

《監所男子囚生記》男團成員張軒睿（攝影師：莊泳翔）

過往像是張軒睿這樣的偶像劇男主角演員，會是一部作品裡的唯一男主角，但《監所男子囚生記》是一部由一群偶像劇男主角演員聚集起來合演的罕見臺灣職人喜劇，主要角色除了張軒睿還包括劉以豪、陳澤耀、楊祐寧、施名帥和邱以太，還有單元故事主角群如邱凱偉、黃冠智與李英宏等人，要在群像和群戲之中躍然而出，除了考驗著演員的演技也很吃演員詮釋角色時的獨特性與魅力。但又不像《影后》那樣需要看到女演員們爭奇鬥豔，《監男》裡大家都穿著制服（或獄服），在齊頭式的平等裡面很容易就能看見男演員們各自的特色。

《監所男子囚生記》（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

講到制服題，張軒睿說：「我是個很容易因為角色造型而感受到入戲儀式感的人，穿著我喜歡的寶藍色制服上班這件事，讓我每天都好開心！」張軒睿自認「《監男》笑場王」，雖然每次拍攝之前都會拜託施名帥上戲時「好好按照劇本講台詞就好」，但都不果，施名帥就是出了名會脫稿演出的演員，這也常常讓張軒睿演到笑場、甚至笑到流淚和流汗！「施名帥雖然捉摸不定，但這也是演《監所男子囚生記》過程中最好玩的地方。後來我也學到一件事，那就是我得穩住，對戲過程中不論聽到他講什麼，我都要認真聽出他話裡的重點！不能被他的笑話和幹話所迷惑！」張軒睿如是說。

《監所男子囚生記》張軒睿、劉以豪、施名帥（攝影：莊泳翔）

儘管施名帥戲謔說到《監所男子囚生記》一群男演員聚在一起演戲讓場子變得「偏低能」、「白痴白痴的」，劉以豪也笑道「大家一起演戲，戲外相處變得像是笨蛋一樣可愛」，但在張軒睿眼中看來，幾個大男生玩在一起就是讚：「所有的演員都很享受演出《監男》的過程。」

張軒睿提起劇中所詮釋的角色說道：「魚仔是個置之死地而後生的角色，他戲裡一開始不喜歡跟別人相處，是因為在職場上慢慢成長、才轉變成為可以跟大家好好相處的人。」也像是透過自己在《監所男子囚生記》裡自己演出的角色故事，在總結整部《監所男子囚生記》的戲劇核心精神。

《監所男子囚生記》男團成員張軒睿（攝影師：莊泳翔）

《監所男子囚生記》在愛奇藝熱播中。

《監所男子囚生記》男團成員張軒睿（攝影師：莊泳翔）

