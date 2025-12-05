延後退休成趨勢！熟齡族重返職場展開第二春 近三成退休年齡訂在65歲↑

高齡族延後退休。(圖／TVBS)

台灣45歲以上上班族平均計畫63.3歲退休，比去年更晚，近三成甚至將退休年齡訂在65歲以上！面對延退浪潮，許多熟齡族不僅重返職場，更開始重新定義「退休」的意義。61歲餐飲業者張君綸表示，年紀大了還在工作，更需要購買保健食品保養身體。62歲Joss則是退休後成為咖啡師，還考取街頭藝人證照和導遊領隊資格。隨著台灣邁入超高齡社會，中高齡及高齡勞工已成為勞動市場主力，許多人正透過持續工作，展開人生第二春！

台灣人退休年齡正逐漸延後，最新調查顯示45歲以上上班族平均計畫63.3歲退休，比去年的63歲更晚，近三成上班族甚至將退休年齡訂在65歲以上。面對這股延退浪潮，許多熟齡族不僅重返職場，更開始重新定義「退休」的意義。無論是為了經濟考量、法規保障，還是企業缺工放寬徵才條件，中高齡及高齡勞工已成為台灣勞動市場的重要力量，許多人正透過持續工作，展開人生的第二春。

在超高齡社會中，銀髮消費從民生轉向健康領域，對高齡工作者來說，網購保健品已成為省時便利的選擇。61歲從事餐飲業的張君綸認為，年紀大了還在工作，更需要購買保健食品來保養身體。她表示，如果70歲還有體力，她依然想繼續工作，不想待在家裡，因為多活動可以防止腦部退化，即使餐飲業相當勞力密集。

62歲的Joss則是7年前從科技業退休後，轉換跑道成為咖啡師。他40歲開始自學鋼琴，退休後考取街頭藝人證照和導遊領隊資格，嘗試了各種新事物。Joss表示，是朋友介紹他到一家專門聘僱退休人士的咖啡廳，經過兩個月訓練後成為咖啡師。原本對咖啡印象不佳的他，在品嘗到總監沖泡的手沖咖啡後改變了想法，決定接受訓練。除了咖啡師工作，Joss還兼職拍攝廣告和電影，但他強調最喜歡的還是站在咖啡廳沖泡咖啡給客人品嘗。

人力銀行發言人楊宗斌分析延後退休的三大原因：首先是許多人認為退休金不足，原本計畫55或60歲退休，現在必須延後；其次是中高齡就業專法上路，為超過60歲的勞工提供職場保障和獎勵，提高就業意願；第三則是因為缺工情況，企業主放寬徵才條件，年齡歧視減少。

隨著台灣邁入，每5人就有1人超過65歲，中高齡及高齡勞工已成為勞動市場主力。勞發署身障及特定對象就業組長劉玉儀表示，高齡與中高齡勞動力的延續與開發運用是相當重要的議題，勞動部會持續推廣適合高齡者從事的產業，並協助企業雇主更有效運用中高齡與高齡人才。

國發會表示，預計將於2025年超過20%邁向超高齡社會。

在現今社會，年齡不再是退出職場的理由，反而成為重新出發的契機。許多熟齡族透過持續工作和學習新技能，正悄悄改變台灣銀髮族群的樣貌，為自己開創更豐富多彩的晚年生活。

