翻唱《沒出息》爆紅！ 林吟蔚體檢竟發現「卵子沙漠」35歲急凍卵

林吟蔚自《超級偶像》出道，演歌雙棲的她，最近登上《聚焦2.0》，分享爸爸安迪因病離世前的飲食習慣。而隨著年齡增長，她也開始正視自身健康狀況，檢查竟發現自己是「卵子沙漠」，於是下定決心做出凍卵決定。

歌手林吟蔚談到父親安迪，呼籲健康檢查的重要性（圖／年代提供）

藝人安迪於2018年因食道癌病逝。林吟蔚回憶，從前沒有「不要吃太燙」的觀念，爸爸生前又喜歡吃燙口食物，加上抽菸、喝酒習慣，都提高了罹患食道癌的風險。她坦言，父親身體狀況其實存在一段時間，只是那幾年剛好沒有安排檢查，導致發現得很突然，也藉此呼籲觀眾務必定期健檢，不要忽略身體警訊。

歌手林吟蔚今年決定凍卵（圖／年代提供）

林吟蔚遺傳爸爸的演藝天分，能歌能演的她近年利用短影音在社群平台打響名號。她透露，過去不管唱國語或英文，大家都覺得「會唱但不厲害」，直到她開始將《跳樓機》、《座位》等夯曲改編成台語版本，才意外找到屬於自己的風格。她也在節目中深情演唱王世堅的爆紅迷因《沒出息》，搭配溫柔嗓音瞬間將其變成動人情歌，讓現場來賓聽得如癡如醉。

今年35歲的林吟蔚坦言，自己不知不覺已邁入「高齡產婦」年紀。兩年前在健康檢查中意外發現卵巢功能指數偏低，竟是「卵子沙漠」，讓她驚訝又心慌。今年她終於鼓起勇氣凍卵，為未來保留更多選擇。專家提醒，女性卵巢功能通常在34歲後呈現斷崖式下滑，若AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）數值低於2，可能是卵巢功能衰竭的徵兆。林吟蔚的經驗也成為許多女性關注生育健康的重要提醒。

