離婚夫妻最佳典範！小禎同台李進良認了曾埋怨：分開絕非單方面問題

【緯來新聞網】以藝人小禎與整形醫師李進良儘管已於2020年結束13年的婚姻，但兩人分開後依舊維持密切聯繫。李進良受邀登上小禎與佩甄共同主持的Podcast節目《禎甄要chat內》，暢談如何和平相處成為「理想離婚關係」的典範。

小禎認了曾埋怨李進良。（圖／翻攝禎甄要chat內）

節目中李進良分享，自己與小禎的離婚過程相對平和，並讚賞小禎具備豁達胸襟，在離婚協議方面沒有過多要求，讓雙方得以保有彼此尊重。他認為，一旦條件談得太細，很容易引發對立，最後雙方都受傷。



李進良也笑說，雖然離婚後感情生活多彩多姿，但始終沒有再與他人組成家庭，還調侃小禎年輕時喜歡32歲的他，「她現在還是喜歡32歲的」，令小禎忍不住翻白眼。



小禎則回應道，兩人交往時她年紀尚輕，對方正全力打拼事業，導致家庭時光有限。她坦言分開各自一定有委屈「年輕碰到這樣婚姻，這樣結尾是滿遺憾的。」小禎表示：「夫妻鬧到要離婚絕對不是單方面的問題。」



小禎也認了：「離婚初期說不埋怨是假的，我們有段時間也是水火不容，但就像他講的，我們現在還在合作，其實是沒有任何金錢往來，他是家人，他好孩子就好，鬧僵或是他不好，孩子也會不開心。」兩人現在都放慢腳步，離婚後反而相處得更融洽自在。

