影／和美實驗學校攜手建國科大 學涯發展與生活設計聯展開展

▲國立和美實驗學校今日起與建國科技大學攜手舉辦「學涯發展與生活設計聯展」，透過跨校、跨學程的成果展示，引導學生在專業學習與未來就業之間建立更清晰的藍圖。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為協助學生提早探索學涯方向、強化實作與職涯連結，國立和美實驗學校今（8）日起與建國科技大學攜手舉辦「學涯發展與生活設計聯展」，透過跨校、跨學程的成果展示，引導學生在專業學習與未來就業之間建立更清晰的藍圖。

學涯發展與生活設計聯展作品內容多元，涵蓋手作藝術、美術工藝、設計繪畫、商品包裝、動畫製作，以及美容、美髮、服裝與整體造型設計，並延伸至2D與3D遊戲開發等領域，充分展現兩校在設計、美學與商業應用上的跨域整合成果。

▲今日開幕典禮，邀請國立和美實驗學校校長許弘憲、實輔處主任、建國科大校長江金山、設計暨管理學院院長林睿琳，以及參展師生代表共同出席。（記者林明佑翻攝）

雙方長期推動「學以致用」教育理念，鼓勵學生結合手繪創作能力與數位設計專業，將創意轉化為具實務價值的作品。透過此次聯展，不僅呈現教學成果，也讓學生在真實展出情境中累積專業經驗，深化對未來升學與就業方向的理解。

學涯發展與生活設計聯展延續「創藝學習你和我、專實生活美和育」的精神，以「大手牽小手、不分你我」為核心，透過師生交流與實質合作，持續擴大兩校在藝術與設計教育上的合作能量。

今日開幕典禮，邀請國立和美實驗學校校長許弘憲、實輔處主任、建國科大校長江金山、設計暨管理學院院長林睿琳，以及參展師生代表共同出席。學涯發展與生活設計聯展展期至12月22日止，主辦單位邀請校內外師生、社區國中與家長踴躍參觀。