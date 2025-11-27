拒當《寶可夢》跟風作！《數碼寶貝物語 時空異客》製作人：雙方本質完全不同

JRPG《數碼寶貝物語 時空異客》發售後迅速獲得全球玩家喜愛，更是打破了過去系列的紀錄，在 Steam 上創下 8.4 萬人同時在線。而最近，製作人原良輔分享了他對這次新作的期許，希望能藉由這款遊戲向玩家證明，《數碼寶貝》和《寶可夢》在本質是完全不同的存在。

數碼寶貝近幾年評價最好的遊戲作品。（圖源：數碼寶貝物語 時空異客）

根據 VGC 報導，原良輔回顧該系列的發展歷史，從《數碼寶貝》問世以來，因為兩邊在怪物收集上確實有相似之處，因此經常被拿來和《寶可夢》比較，這類比較的聲音從沒有間斷過，甚至一直持續至今。但原良輔卻理解這種想法，但仍然有很多玩家都喜歡這 2 個系列。

原良輔也強調，《數碼寶貝》絕對不是單純的追隨者。兩者在核心概念和吸引力上有本質上的差異，都各自擁有自己獨特的優勢。同時把《數碼寶貝物語 時空異客》視為一個重要的轉捩點與機會，不只要打破長久以來的刻板印象，更要以此為契機，明確區分出與其他怪獸養成遊戲的不同之處。相信許多玩家體驗過這款遊戲後，就會理解和欣賞到該系列獨有的魅力。